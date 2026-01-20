moon tang首度進軍倫敦開個唱 優先訂票開售15分鐘火速售罄 1月22日公售

以獨特創作才華與深具感染力聲線樂的唱作女歌手moon tang，今日正式宣布她廣受好評的「25+1」世界巡迴演唱會即將衝出亞洲，首站於2026年3月8日（星期日）登陸英國倫敦盛大舉行，象徵其音樂事業邁向嶄新的里程。演唱會早前於1月16日啟動的優先預售票，更在開售後短短15分鐘內全數搶購一空，見證其人氣銳不可擋。

具穿透力輕柔歌聲

作為一位擁有泰國血統的新生代唱作歌手，moon tang 擅長以粵語與英語創作。自出道以來，她憑藉一把富有穿透力的輕柔歌聲，將夢幻流行、R&B及獨立民謠風格融會貫通，打造出空靈而獨特的音樂世界。moon tang多首作品廣受好評，並於2025年推出見證其成長與蛻變的專輯《25》，曲風與題材更顯多樣，並在香港成功舉辦兩場門票火速售罄的同名演唱會。

《some days》打入全球超過50個國際歌單

近期，她發行了首支華語單曲《一口一》，並憑《some days》一曲打入全球超過50個國際歌單，人氣持續攀升。「25+1」巡演在台北、東京及內地多城均告售罄，反應空前熱烈。樂迷對moon tang舞台上近距離而真摯的演出報以極大迴響。2026年，moon tang將把這份音樂魔力帶到亞洲以外，首站倫敦，喜愛她的樂迷絕對不容錯過。