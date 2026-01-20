Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周吉佩攜香港粉絲赴中山獻愛心 齊學手語歌盼為特殊人士送溫暖

影視圈
更新時間：21:15 2026-01-20 HKT
發佈時間：21:15 2026-01-20 HKT

歌手周吉佩（吉吉）及其歌迷會（吉S粉同學會）一向定期舉辦義工服務，日前吉吉帶了近40位香港粉絲去中山一間護理中心，為當地患有智障、自閉症、腦癱等的特殊人士捐贈一批物資及探訪。

與「陶笛王子」梁子健合作

吉吉與粉絲們一同抵達活動現場，現場氣氛熱烈而溫馨。他一共捐贈了十輛輪椅、四十袋大米和四十袋麵條。隨後，參與活動的特殊人士以詩朗誦與贈送親手製作的小禮物的方式，向到場嘉賓表達了誠摯的謝意。周吉佩與患有自閉症的「陶笛王子」梁子健攜手合作，共同演繹經典歌曲《偏偏喜歡你》，贏得了全場雷鳴般的掌聲。

望參與金色大地音樂和草莓音樂會

吉吉表示第一次來中山做慈善活動，希望以後有機會來中山幫助作更多慈善活動。他又坦言與粉絲團隊組建了一個義工隊，每一季度都會組織一次慈善活動，「希望有機會參與中山的金色大地音樂和草莓音樂會。」除了慈善活動外，亦想與中山能有音樂方面的深入交流和合作。最後吉吉連同一班粉絲一齊學手語歌，吉吉憶述：「家中有腦癱嘅親戚，長期需要家人照顧，所以好明白照顧者及患者嘅心情，希望盡點綿力幫助不同社區人士。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
13小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
10小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
5小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
影視圈
9小時前
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
6小時前