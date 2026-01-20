Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受

影視圈
現件64歲、前港姐季軍寇鴻萍，去年9月經歷喪母之痛，令她心情久久未能平復，亦透露之後過首個「沒有媽媽的母親節」，令她十分失落。當時她已有透露，其父因為難忘愛妻而十分難過，好擔心他的健康狀況，怎料近日傳出噩耗，寇鴻萍的爸爸已經離世，4個月內雙親畔接連去世，讓寇鴻萍極度難過，並透露父親去世前每天都全身疼痛，寇鴻萍指他離世，可說是一種解脫。

寇鴻萍父親日前因病去世

寇鴻萍昨日於小紅書透露，其父已不幸去世，她以「摯愛的爸爸，我們永遠懷念您」為題，寫道：「在媽媽離開四個多月後，爸爸也跟著她走了。雖然心里有萬般不捨，但看著他每天都承受全身疼痛，我們卻無能為力……如今，他終於解脫了。」，字裏行間見到寇鴻萍極度悲痛而且不捨，不過亦無法救回父親。

相關閱讀：前港姐寇鴻萍95歲老父情況堪憂 終日捧亡妻相痛哭 臥床不食疑陷抑鬱

寇鴻萍望他日跟父母於天國重聚

寇鴻萍4個月摯愛雙親先後離世，她表示：「短短幾個月，雙親相繼離世，這種失去至親的痛，真的難以承受……但我深深相信，將來我們一定還會在天國重逢的。再見了，爸爸，請不要惦記我們，我們一定會好好照顧自己，好好活下去。願你和媽媽在遠方，不再有病痛，只有平靜與溫暖。#記錄吧就現在 #失去至親至愛 #永遠懷念您 #家人 #您陪我長大我陪您變老 #我愛你 @唐貝詩Lydia @唐貝欣Fiona」。

寇鴻萍上載溫馨家庭照

寇鴻萍於小紅書內，上載多張昔日的溫馨家庭照，除了有父親之外，當然亦有母親。從寇鴻萍的照片中，可見他們絕對是充滿愛的家庭，雙親面容溫柔慈祥，寇鴻萍和其他家人亦笑得好開心。

寇鴻萍曾透露老父感傷憶亡妻

去年9月，寇鴻萍曾表示：「自成年以來，首次經歷至親永別，這種感受確實難以承受。」她更指內心十分沈重，有時連呼吸都感到困難，夜闌人靜時更是難以入眠，而當時老父狀況亦令人心疼，寇鴻萍指爸爸在老伴離世後，「終日捧著母親的照片哭泣，臥床不願起身，進食亦越來越少」，之後老父更受病痛折磨，要承受每天的全身疼痛，現時跟隨愛妻離世，對寇鴻萍的打擊自然極大。

寇鴻萍丈夫出身大富之家

寇鴻萍於1987年，跟「70年代機械大王」唐全的兒子唐基華結婚，寇鴻萍之後誕下兩名女兒，但二人於1992年離婚。1994年，寇鴻萍跟梁廷鏘認識，並在2003年於英國註冊結婚。梁廷鏘的祖父曾在廣州當外資公司買辦，後來在澳門買下一條街物業收租，絕對是出身富貴之家。梁廷鏘本是事務律師，之後成功進軍飲食界，於中港兩地開了多間高級餐廳。

相關閱讀：82年港姐寇鴻萍悲報母親離世享年88歲 月前三代同堂豪宅慶生 慈母公屋湊大3子女

于楓前夫曾與寇鴻萍有段婚姻?

