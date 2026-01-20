徐小明推出粵曲演唱會DVD成就解鎖 談梁小龍離世：好突然好可惜

徐小明今日（19日）到觀塘出席「粵唱悅激情」粵曲演唱會 DVD 發布會。出身粵劇世家及師承鳳凰女的徐小明，卻遺憾自己一直未有於媽媽生前在她面前演過粵劇，推出了這張DVD可算是他的成就解鎖。

計劃開拍粵劇電影

徐小明展示了1975年推出的首張個人唱片，其中一曲《七弦琴》不僅登上當時流行榜冠軍，更讓他贏得出道後的首個新人獎項「銀星獎」。他還提到，後來張國榮與陳百強也曾獲得此獎，及後因樂壇競爭較大，加上自己較為愛影視製作，在取捨下脫離歌手事業專心影視發展。徐小明正計劃開拍粵劇電影完成心願，而且早前已跟政府方面交流，由他一手策劃，邀請了劉惠鳴走入學校教中、小學生粵劇。至於計劃何時開拍粵劇電影？徐小明表示由現在開始製作新劇本，估計也要到明年大約5月才能開拍，他透露為了吸納新觀眾，除了新劇本之外一定要找新演員演出，「觀眾流失是粵劇最致命一環，現在全是老人家看粵劇，希望這樣能吸引到年輕觀眾。」

曾與梁小龍合作《大俠霍元甲》、《陳真》

徐小明又說做粵劇很難賺錢，文化傳承要犧牲一點時間，加上他是「亞洲武術協會」的宣傳大使及常務主任，要花大量時間和精力在武術賽事方面的安排，但卻令他感到很開心。此外，多年前曾在麗的電視工作的徐小明被問到，得知梁小龍離世的消息是否感到很突然？他透露當年與梁小龍合作完劇集《大俠霍元甲》及《陳真》之後便沒有見面，收到消息時也感到很突然，是有人通知他，梁小龍於日前離世，並瞭解其家人希望低調處理後事，徐小明說：「大家對梁小龍演出的印象和精神仍然是留下很好的感覺，這是非常難得的回憶，這麼優秀的演員驟然離世是可惜的。」