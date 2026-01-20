呂爵安聞姜濤轉唱片公司：以我所知冇啲咁嘅事 明日工作中度過29歲生日 演《金多寶》上半身赤裸撼《夜王》

鍾雪瑩、呂爵安（Edan）及李尚正今日（20日）到銅鑼灣出席賀歲電影《金多寶》宣傳活動，眾人在街頭快閃派裝有「六合彩彩票」的利是和揮春，吸引過百途人和粉絲圍觀，幾乎塞滿行人通道，現場更有超過十名警員到場維持秩序，不過因場面極度混亂關係，Edan為免引造成更混亂情況，沒派利是迅即上車離開。

李尚正一億會着三角褲

Edan、鍾雪瑩及李尚正受訪時指特意出來跟大家拜早年，問到準備了什麼金額的利是，他們笑言開了金多寶大家就知道，Edan指今次算突然落區宣傳，大家也這麼捧場，故也希望大家過年的時候可以一起入場支持，而他們又笑言票房目標是「幾億」，最重要是對得住「金多寶」這名字，問到如何谷票房？李尚正笑指一億會着三角褲，至於Edan則表示有三億就着三角泳褲。

支持《金多寶》、《夜王》

至於明天29歲生日的Edan，生日願望是希望票房高點，又指今次拍得很開心，也對電影有信心，提到除了《金多寶》外，同期還有黃子華和與鄭秀文的《夜王》，他指最好兩套也睇，難得香港有兩套賀歲片，所以也希望大家支持，笑指《夜王》演員服飾比較少布和性感，Edan笑說他們也很少布及有露肉鏡頭，他即指戲中的小演員和自己上半身是赤裸。

工作中度過生日正日

提到明天是Edan 29歲生日正日，他指會在工作中度過，又指已跟妹妹吃了生日飯，不過對方不讓他影錫的照片，對於他的一張拿咪的照片引發他跟好友蔡俊彥在網上爆笑對話，Edan說：「以後會小心啲擺支咪，同佢嘅對話就係大家都喺度教功夫，大家不用作準，（係咪合乎商品說明條例？）我冇說明我個商品，私隱嘢就唔透露太多，總之就…勁啦！好似《金多寶》票房一樣咁勁啊！」對於有爵屎（粉絲暱稱）在柬埔寨為他建立了一個以他命名的公廁，幫他慶祝生日，Edan多謝他們的心思，覺得他們很有創意和善心，很感謝他們的心意，希望有機會可以當地拍節目時順便去打卡，不過他笑言不會使用廁所，所以應該不會塞廁，否則就要帶MIRROR一起去。

不會參加馬拉松

MIRROR及COLLAR現歸納Makerville「藝人管理、表演及演唱會業務副總裁」部門，Edan表示對大家來說有好的影響，因為MIRROR團隊有12個人，人手的確不夠，現在多點人絕對是一件好事，而問到姜濤轉唱片公司，Edan即笑着反問：「你想我講啲咩？轉會歐聯？空穴來風？我都唔係好知呢啲傳聞點樣傳出嚟，以我所知就冇啲咁嘅事，（如果佢真係轉公司怕唔怕MIRROR會散？）如果佢真係簽第二間？祝福佢先啦，呢個問題要問返公司點處理，好似Ian講，我哋有個人約亦都有團體約，但都係未聽過呢件事，大家唔使咁擔心。」提到隊友王智德早前參加馬拉松，問Edan是否也有興趣參加？他指自己對跑步的熱誠比較少，所以應該不會參加。