林欣彤終於回來了 神隱四個月親解失控直播謎團 遭百名巫師圍攻：超乎想像的痛苦

林欣彤（Mag）在2025年9月凌晨在IG開直播，一臉驚慌地突然大喊「有人想殺我！」、「認住呢個男人係殺人兇手」，影片在網上瘋傳，林欣彤的狀況令人擔憂。林欣彤經理人稱當時因颱風關係而航班取消，林欣彤因擔心媽咪和狗狗，未能上機回港情緒激動，牧師接走便安排她往醫院急症室讓她冷靜下來。

林欣彤終「上水」回應「直播追殺」風波

事隔近四個月的林欣彤終於「上水」，首度回應去年「直播追殺」風波一事：「Belated greeting in 2026，大家好嗎？我回來了 別擔心了 。首先很想澄清：我並不是報導所說因為擔心回不了香港或擔心照顧狗狗而精神崩潰，才不會啦！這太搞笑了吧～」

林欣彤稱受過百位巫師的攻擊

林欣彤昨晚（19日）終於更新並貼上一張近照，對於當日深夜開live並抖震狂呼：「佢想殺死我！，她撰文澄清並說：「9月尾，我到了英國教會分享後，因為飛機延誤 我在機場待了一整天，我受到了 ( 可能有過百位 ) 巫師的攻擊，自己一個待在機場困獸鬥一般⋯不停地單打獨鬥至少10小時⋯我沒有想像過精神上可如此破碎，漸漸完全失去了正常的意識，即使以前有過很嚴重的情緒病，但這次痛苦是超出我能想像的⋯我也聽過很多為神工作的人會受到黑暗勢力攻擊，但沒想過這種程度會發生在自己身上，感謝上帝的奇妙恩典，我沒有變成了失蹤人口。」

林欣彤表示人沒有失蹤但電話失蹤了

林欣彤還說：「人沒有失蹤，但電話失蹤了，9月尾至10月份所有WhatsApp我也收不到，謝謝曾發訊息關心我的各位，但也感謝神，讓我可靜養。現在我在港，恢復中，安全的大家不用擔心。在此想特別感謝我的教會，我簡單分享了幾句，他們便懂，不會多問不會多話，只是聽到神所說的才跟我說，很安靜，讓我得了極大的安慰和愛，我很感恩有這種只仰望耶穌的同在，有朋友說擔心過我會因此離開神，完全相反 我恨不得立刻回到神身邊，我要在耶穌腳邊哭好一陣子，很需要空間和時間restore。三年前的今天，正是我洗禮的日子，我不知之後會否更艱難我只知道 亦只想知道 the Lord is with me. His love is steadfast, and he’s not done with me yet.」

林欣彤曾稱被鬍鬚男追殺

林欣彤2010年參加《超級巨聲2》奪得冠軍入行，在事業高峰期因聲帶問題導致失聲，令林欣彤受到沉重打擊，患上情緒病甚至有自殺傾向。直到去年9月，林欣彤突然在IG開直播，身處醫院的她，在片中聲線不斷震抖大喊：「佢出咗意外叫我搵你，因為我喺裡面，我聽到佢做緊乜㗎！」從她拍攝的鏡頭畫面可見，她一直拍攝著一名留有鬍鬚的男子，她再大喊：「得返我哋兩個人知道，總之呢段片你哋save咗佢！呢段片你地save咗佢！如果有咩事，我死咗唔緊要，我死咗唔緊要，你認住呢個（鬍鬚男）係殺人兇手！認住佢呀！認住邊個係殺人兇手，認住佢呀，佢想殺死我呀… 佢想殺死我呀… 佢想殺死我呀…」及後片中又有另一把女人聲音傳出，該名女子以英文說：「你在做甚麼？」其後該名留有鬍鬚的男子又說：「Calm down, Calm down,OK！」

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk