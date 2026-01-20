Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日劇女王米倉涼子涉毒案出現逆轉？遭日本警方函送細節曝光 曾認住家遭搜索

影視圈
更新時間：12:10 2026-01-20 HKT
發佈時間：12:10 2026-01-20 HKT

《女醫神Doctor X》50歲日劇女王米倉涼子去年10月陷入涉毒醜聞，事隔多月米倉涼子首度打破沉默發聲，承認住所確實有執法機構進行過搜查並明言：「這件事已經告一段落。」

不過事情又有新發展，今日（20日）最新消息指出，米倉涼子因涉嫌違反日本《麻藥取締法》，遭到函送偵辦。東京地方檢察廳預計將就後續處分進行研議。

米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》遭函送法辦

今日有日本傳媒報道，米倉涼子因涉嫌違反《麻藥取締法》等罪名，遭函送法辦。據了解，關東信越厚生局麻藥取締部去年掌握線索，米倉涼子疑似與一名阿根廷籍男性友人一同涉及非法藥物，隨後搜索兩人住處。搜索過程中，當局查扣疑似藥物的物品，經鑑定後確認為違法藥物。

米倉涼子阿根廷籍男子據信已出境

雖然米倉涼子的阿根廷籍男子據信已出境，但麻藥取締部為了釐清藥物歸屬，以及是否為共同持有等狀況，持續以立案為前提進行調查。米倉涼子在2025年12月曾透過經理人公司官網發表聲明，承認住家遭搜查一事屬實，將持續配合調查，並稱相關程序已暫告一段落。東京地檢在收到移送資料後，預計將慎重研議後續的處分，相關人士強調，目前僅屬調查階段，實際處分結果仍需以檢方判斷為準。

