非常檢控觀｜賴慰玲期待與張馳豪感情戲 笑吳偉豪個性憨直 馬德鐘陳煒經常約大家飲茶

馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪、陳煒、游嘉欣、陳曉華等到旺角出席《非常檢控觀》首播飯局，眾人為昨日（20日）26歲生日的游嘉欣送上生日驚喜，馬德鐘先唱劇集主題曲，再清唱生日歌，眾人送上巨型壽桃及生日蛋糕，活動上播出游嘉欣主動與吳偉豪親嘴的畫面，二人現場看到非常尷尬，並拒絕再重演親嘴一幕。

劇中演查案鐵三角

馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪齊齊受訪，三人在劇中演查案鐵三角，賴慰玲表示期待了兩年多，今晚首播好似站在產房門口，笑言拍攝時個個爭請食飯，特別是馬德鐘和陳煒，宣傳也經常約飲茶。

大讚賴慰玲囝囝適合做幕前

三人表示劇情能令觀眾驚喜，因為案情夠懸疑和反轉，是大家想不到的結局。賴慰玲指想看吳偉豪電單車上陣有型一面，他笑言只要電單車沒動都是親身上陣，不過飛車就交給替身，談到與游嘉欣再組CP，對方非常猴擒主動，他指現實中未遇過女生主動，都沒感覺到，賴慰玲即笑言，要似游嘉欣劇中主動他才會感覺到，因個性太憨直，她也期待與張馳豪的感情戲，又指兩年前細仔未出世，大仔則經常探班，早已認得馬德鐘等Uncle，馬德鐘大讚小朋友好玩又不怕醜，適合做幕前，她指有和兒子一齊接拍廣告。