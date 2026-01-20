Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

非常檢控觀｜賴慰玲期待與張馳豪感情戲 笑吳偉豪個性憨直 馬德鐘陳煒經常約大家飲茶

影視圈
更新時間：11:45 2026-01-20 HKT
發佈時間：11:45 2026-01-20 HKT

馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪、陳煒、游嘉欣、陳曉華等到旺角出席《非常檢控觀》首播飯局，眾人為昨日（20日）26歲生日的游嘉欣送上生日驚喜，馬德鐘先唱劇集主題曲，再清唱生日歌，眾人送上巨型壽桃及生日蛋糕，活動上播出游嘉欣主動與吳偉豪親嘴的畫面，二人現場看到非常尷尬，並拒絕再重演親嘴一幕。

劇中演查案鐵三角

馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪齊齊受訪，三人在劇中演查案鐵三角，賴慰玲表示期待了兩年多，今晚首播好似站在產房門口，笑言拍攝時個個爭請食飯，特別是馬德鐘和陳煒，宣傳也經常約飲茶。

大讚賴慰玲囝囝適合做幕前

三人表示劇情能令觀眾驚喜，因為案情夠懸疑和反轉，是大家想不到的結局。賴慰玲指想看吳偉豪電單車上陣有型一面，他笑言只要電單車沒動都是親身上陣，不過飛車就交給替身，談到與游嘉欣再組CP，對方非常猴擒主動，他指現實中未遇過女生主動，都沒感覺到，賴慰玲即笑言，要似游嘉欣劇中主動他才會感覺到，因個性太憨直，她也期待與張馳豪的感情戲，又指兩年前細仔未出世，大仔則經常探班，早已認得馬德鐘等Uncle，馬德鐘大讚小朋友好玩又不怕醜，適合做幕前，她指有和兒子一齊接拍廣告。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
16小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
19小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
16小時前
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
商業創科
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！門外近20人等位食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
18小時前
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
政情
4小時前
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
影視圈
13小時前
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
影視圈
19小時前
麥道朗 (圖) 將在星期日沙田客串一天，當日舉行兩場一級賽，騎者已經卜定騎「舉步生風」及「浪漫勇士」。
麥道朗周日客串卜定惡馬
馬圈快訊
19小時前