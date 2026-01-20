Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

碧咸夫婦被控毀兒子婚姻！大仔Brooklyn狂數父母婚前施壓逼簽棄權書 明言：我不想和解

影視圈
更新時間：11:18 2026-01-20 HKT
發佈時間：11:18 2026-01-20 HKT

英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦與大仔Brooklyn關係破裂，並越演越烈，雖有指父母多次向兒子伸出橄欖枝，但Brooklyn今日發長文反擊父母想破壞他的婚姻，他根本不想與父母和解！

碧咸大仔Brooklyn揭露部分謊言真相

他直言多年來一直保持沉默，並竭盡全力將這些事情保密。不過，父母和他們的團隊不斷向媒體爆料，逼使他別無選擇，只能為自己發聲，揭露部分謊言的真相。

Brooklyn明言不想與家人和解

Brooklyn明言：「我不想與家人和解。我不是被控制的，這是我人生中第一次為自己挺身而出。我的父母一直以來都在操控媒體對我們家庭的報道。虛假的社群媒體貼文、家庭活動和不真實的人際關係，早已成為我出生以來生活的一部分。最近，我親眼目睹了他們為了維護自己的形象，不惜一切代價在媒體上散佈無數謊言，這些謊言大多是以犧牲無辜者為代價的，但我相信真相終會大白。」他甚至提到父母就一直試圖破壞他的婚姻，而且至今未停，並爆料指太太妮歌娜佩絲（Nicola Prltz）原本非常期待穿上母親Victoria設計的婚紗，但Victoria卻在最後一刻取消了為她製作婚紗的計劃，逼使她匆忙尋找新的婚紗。婚禮前幾周，父母反覆施壓，甚至試圖賄賂他，讓他簽署放棄名字使用權的協議。他們堅持要他在婚禮前簽字，因為這樣協議條款就會生效。他拒絕影響了父母的收入，從那以後，他們對他的態度就再也沒有好過。Brooklyn解釋在婚禮中，雙方父母都沒有與他和妮歌娜同坐，不如傳聞指碧咸夫婦不獲安排坐主家席，「在籌備婚禮期間，我媽媽甚至因為我和妮歌娜邀請了我的保母和妮歌娜的祖母（因為她們都沒有丈夫）與我們同桌而罵我『邪惡』。我們雙方的父母都坐在與我們相鄰的桌子旁。」

Brooklyn指離開家人後焦慮在人生中消失

Brooklyn再指婚禮前，家人告訴他，妮歌娜「不是我的血親」、「不是我的家人」。自從他開始維護自己的權益後，父母就對他進行了無休止的攻擊，無論是在私下還是公開場合，甚至還指使媒體對我進行攻擊。就連兄弟們也被派到社群媒體上攻擊他，最後在去年夏天毫無預警地把他封鎖了。Brooklyn又承認母親Victoria在婚禮搶風頭的傳聞，「我媽媽騎劫了我和妻子的第一隻舞，這是我提前幾周計劃的一首浪漫歌曲。在我們500名婚禮客人面前，Marc Anthony把我叫到舞台上，計劃中是我和妻子一起浪漫跳舞，但我媽媽卻在等着和我一起跳舞。」此外，去年5月，Brooklyn稱仍然去倫敦參加碧咸的生日，但被拒絕了一個星期，碧咸開出條件是他和妮歌娜要參加百人生日派對，或者碧咸只要求見他，不包括妮歌娜。最後，Brooklyn強調沒有被太太操控，「我妻子控制我的敘述完全是倒轉的，我一生中大部分時間都被父母控制着，我在極度的焦慮中長大。自從離開家人以來，這種焦慮在我人生中第一次消失了。」

