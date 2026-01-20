Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮允謙開戶外個唱獲炎明熹、肥仔等好友力撐 大玩瞬間移動兼落台派朱古力搞驚喜

影視圈
更新時間：10:15 2026-01-20 HKT
發佈時間：10:15 2026-01-20 HKT

「唱作王子」馮允謙（Jay）首次戶外個唱、一連兩場《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》，前晚於西九文化區安盛竹翠公園圓滿舉行，觀眾兩度encore，反應熱烈。寵粉的Jay演唱會期間除了落台派朱古力和紀念品，更大玩「瞬間移動」，眨眼間從舞台轉到最後排觀眾身邊唱歌跳舞，全場驚喜。而場外有過百人「紮營」，「聽」Jay的演唱會，好誇張！

多位明星好友撐場

台上表演精彩，台下捧場觀眾亦好熱鬧，寰亞集團老闆林建岳博士、「寰亞孻女」黃淑蔓、雲浩影、合作電影《得寵先生》的女主角盧慧敏（Amy Lo)、曾擔任他不同MV女主角「J女郎」：《一步一悔過》徐㴓喬（Asha）、《報復式浪漫》劉沛蘅（Hillary）和《See Through Ya》坂部佩莎。還有合作「拉濶2024 ． LAVA」李駿傑（Jeremy）和梁業（肥仔）、好友T-Ma、林奕匡、力臻及炎明熹等捧場。Jay的媽咪和親友們與fans一齊坐，一齊叫喊，非常投入。

觀眾席邊唱邊跳入場

演唱會準時七時半開始，舞台設計成飛船一部份，Jay從巨型螺旋槳登場，一口氣唱3曲，為演唱會揭開序幕。然後Jay自彈自唱《Let’s Keep This Tonight》和《無理取樂》，全場起舞。除了台上演唱，Jay唱《遠在眼前》之後大玩「瞬間移動」，降落舞台後眨眼間換了衫，從最後排觀眾席邊唱邊跳入場，全場驚喜。唱《Full Moon Party》時更有十幾個「月球」波在觀眾席飛舞，全場觀眾起身一齊玩，非常開心。唱《報復式浪漫》時，Jay走落台大派朱古力，「我特別為你哋準備，希望可以送啲甜蜜同埋溫暖俾你哋！」Jay還選唱了Michael Jackson的《Rock With You》、Bee Gees的《How Deep Is Your Love》、方大同的《Singalongsong》和杜德偉的《影子舞》等前輩作品。

Jay兩度encore

演唱會尾聲，Jay說：「2025年好多事發生，無論喺世界上，或者我生活上。好彩有音樂陪伴、療癒我，我好幸運每日都可以做自己喜歡嘅事，唱歌畀你哋聽、或者喺屋企寫歌、搭車聽歌。呢四年我做咗四次個人演唱會，衷心多謝你哋嘅支持。呢個世界無論變成點都好，希望我嘅音樂可以俾到力量、溫暖、陪伴你哋。」Jay兩度encore，觀眾意猶未盡，他說：「噚晚encore我出咗嚟一次，今晚出嚟兩次，我驚噚晚觀眾會嬲。」全場起哄「唔會」，觀眾大叫多首歌名，最後他唱《在最好的時間做最好的你》，為演唱會畫上完美句號。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
16小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
19小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
16小時前
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
揭900億內地「狗血劇」行業秘史 5天狂拍80集 戲劇學生無戲開 「裸露都接」
商業創科
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！門外近20人等位食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
18小時前
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
大棋盤︱政府飲用水風波 消息：紀律調查結果今公布 前署長陳嘉信勳章或被褫奪
政情
4小時前
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
影視圈
13小時前
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa
影視圈
19小時前
麥道朗 (圖) 將在星期日沙田客串一天，當日舉行兩場一級賽，騎者已經卜定騎「舉步生風」及「浪漫勇士」。
麥道朗周日客串卜定惡馬
馬圈快訊
19小時前