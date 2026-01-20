馮允謙開戶外個唱獲炎明熹、肥仔等好友力撐 大玩瞬間移動兼落台派朱古力搞驚喜

「唱作王子」馮允謙（Jay）首次戶外個唱、一連兩場《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》，前晚於西九文化區安盛竹翠公園圓滿舉行，觀眾兩度encore，反應熱烈。寵粉的Jay演唱會期間除了落台派朱古力和紀念品，更大玩「瞬間移動」，眨眼間從舞台轉到最後排觀眾身邊唱歌跳舞，全場驚喜。而場外有過百人「紮營」，「聽」Jay的演唱會，好誇張！

多位明星好友撐場

台上表演精彩，台下捧場觀眾亦好熱鬧，寰亞集團老闆林建岳博士、「寰亞孻女」黃淑蔓、雲浩影、合作電影《得寵先生》的女主角盧慧敏（Amy Lo)、曾擔任他不同MV女主角「J女郎」：《一步一悔過》徐㴓喬（Asha）、《報復式浪漫》劉沛蘅（Hillary）和《See Through Ya》坂部佩莎。還有合作「拉濶2024 ． LAVA」李駿傑（Jeremy）和梁業（肥仔）、好友T-Ma、林奕匡、力臻及炎明熹等捧場。Jay的媽咪和親友們與fans一齊坐，一齊叫喊，非常投入。

觀眾席邊唱邊跳入場

演唱會準時七時半開始，舞台設計成飛船一部份，Jay從巨型螺旋槳登場，一口氣唱3曲，為演唱會揭開序幕。然後Jay自彈自唱《Let’s Keep This Tonight》和《無理取樂》，全場起舞。除了台上演唱，Jay唱《遠在眼前》之後大玩「瞬間移動」，降落舞台後眨眼間換了衫，從最後排觀眾席邊唱邊跳入場，全場驚喜。唱《Full Moon Party》時更有十幾個「月球」波在觀眾席飛舞，全場觀眾起身一齊玩，非常開心。唱《報復式浪漫》時，Jay走落台大派朱古力，「我特別為你哋準備，希望可以送啲甜蜜同埋溫暖俾你哋！」Jay還選唱了Michael Jackson的《Rock With You》、Bee Gees的《How Deep Is Your Love》、方大同的《Singalongsong》和杜德偉的《影子舞》等前輩作品。

Jay兩度encore

演唱會尾聲，Jay說：「2025年好多事發生，無論喺世界上，或者我生活上。好彩有音樂陪伴、療癒我，我好幸運每日都可以做自己喜歡嘅事，唱歌畀你哋聽、或者喺屋企寫歌、搭車聽歌。呢四年我做咗四次個人演唱會，衷心多謝你哋嘅支持。呢個世界無論變成點都好，希望我嘅音樂可以俾到力量、溫暖、陪伴你哋。」Jay兩度encore，觀眾意猶未盡，他說：「噚晚encore我出咗嚟一次，今晚出嚟兩次，我驚噚晚觀眾會嬲。」全場起哄「唔會」，觀眾大叫多首歌名，最後他唱《在最好的時間做最好的你》，為演唱會畫上完美句號。