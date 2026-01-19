宣萱認食量大另一半識下廚會加分 支持建華「港人農地計劃」獲贈東星斑

宣萱今日以嘉賓身份到金鐘出席「建華集團港人農地計劃啟動禮暨漁農業發展發布會」，支持「港人農地計劃」，獲建華集團主席凌偉業送上新鮮活魚「東星斑」作心意禮物。一向喜歡吃的宣萱表示，如對象懂得下廚會加分。而忙於為主演電影《尋秦記》謝票的她透露，希望能在世界各地巡迴謝票。

宣萱表示雖然不擅長下廚，但自己也喜歡食海鮮，有豐富蛋白質及Omega-3對保持體態有幫助。問到是否食家？宣萱笑言粉絲都知道她喜歡食，「大家都很認可我，如果我說好食不一定信，但我說不好食大家一定信！」她自認食量算多，初入行時更嚇親不少男藝人，被指食量恐怖，問是否包括古天樂？她笑指古仔一直當她是男人，相信未因食量嚇親對象，「第一次就會表明畀對方知我食量和性格，因為我比較大癲大肺，最好可以在對象面前做自己。」問到曾為對象下廚？宣萱表示不會，只為自己下廚，讀書時只會煎豬扒飯，笑言最叻是洗碗，若對象會下廚會加分。談到有工人姐姐打點一切，她笑指姐姐好勁，聽到她喜歡食甚麼，隔天便會上桌，笑言為此加人工給她。

盼巡迴謝票

談到忙於為主演電影《尋秦記》謝票，宣萱開心表示，將與古仔、林峯等到馬來西亞謝票，於23日出發，因破了當地紀錄，也希望繼續謝票，「我都說過想放假，但古仔就說，『你都望無假放啦！』」至於剪輯中的加長版、科幻版結局及網傳的第三結局，宣萱表示不知情，她指拍了很多家庭戲，知道大家想睇相信會剪到加長版中，又認為緊湊點的版本，讓觀眾在2小時內舒服欣賞是好事，也希望有續集但要看票房，只要古仔一句話開拍，她一定會參演。問到若放假想如何安排？宣萱笑言最期待可以走英國及歐洲一圈，「我很想去滑雪，又想去泰國和到英國探朋友，希望各地都有好成績到當地謝票，這樣便可以巡迴謝票啦！我都有同古仔反映，這樣我便不用擔心里數，想第一次做到鑽石級會員，希望《尋秦記》畀到粒鑽石我！」