五索孖馬生睇騷甜蜜互動拍波 66歲愛郎興奮變張學友小歌迷丨獨家
更新時間：07:00 2026-01-21 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-21 HKT
五索（鍾睿心）與馬生（馬清鏗）不畏世俗眼光，愛得坦然高調。近日五索開設個人頻道新節目《五索波波池》，首度公開與馬生長達十年的婚外情細節，更透露66歲馬生體力驚人，私下親密生活「可以搞足成晚」，引起熱議。日前《星島頭條》獨家直擊兩人合體欣賞張學友演唱會，戴上口罩、待觀眾坐定後低調入場，未打擾他人。
馬生揮住螢光棒離場
《星島頭條》所見，35歲的五索對學友早期歌曲較不熟悉，甚至未聽過與鄺美雲合唱的《只有情永在》，相反馬生則豎起大拇指大讚好聽。不過，每當五索聽到認識的歌曲，皆投入跟隨節奏拍照，整晚看得津津有味。馬生更是全程投入如熱情歌迷，揮動螢光棒、隨歌哼唱，為把握每分演出，僅中途離席兩次。他還俏皮玩弄舞台上飄散的泡泡，興奮如孩童。直至散場，二人方甜蜜並肩離去，馬生邊行邊揮動手上的螢光棒，看來意猶未盡。
