Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

33歲男星驚爆患肺腺癌第四期關閉IG留言 深夜發文「走囉」惹網民擔憂

影視圈
更新時間：22:00 2026-01-19 HKT
發佈時間：22:00 2026-01-19 HKT

33歲的柯煒林（Will）去年驚爆罹患肺腺癌第四期，一度擔心未能順利演出《笨蕉大劇院》，最終柯煒林堅持演出20場。柯煒林經過逾半年積極治療，近日現身時狀態不錯，身形明顯較以往健碩，但昨晚（18日）柯煒林突然在社交網留言：「走囉～」，惹起網民擔憂。

柯煒林露出燦爛笑容

柯煒林昨晚在IG上載一張照片，見到他踎在走廊，舉起V勝利手勢，臉上露出燦爛笑容，卻留言：「對啊，我真的是有被好好接住。謝;) 走囉」，並見到打上雲及太陽花，柯煒林並將留言功能關閉。

相關閱讀：笨蕉大劇院丨Will柯煒林終如願演出 謝幕哽咽不想被標籤做病人 保持生活如常承諾做好呢件事

柯煒林感謝網民赴台支持

柯煒林主演的電影《大濛》最近在台灣上映，票房已邁向1億新台幣（約2,500萬港元），暫未定香港上映時間。有網民飛到台灣支持，今晚（19日）柯煒林在IG限時動態感謝：「無論係喺IG Story見到，定係喺...真人見到，我都係...會忍唔住，有種...酸酸哋，想喊想喊嘅感覺。」

柯煒林好奇網民為睇一部電影飛到外地的原因：「好多謝你哋，因為我係真係冇諗過，你哋會咁樣做嘅。我亦都非常之感激，唔知道點樣好好地回應，甚至乎我會覺得，多謝你哋咁樣做，因為我係呢套戲入邊嘅唯一一個香港演員。嗯！希望冇令到你哋失望啦。」

柯煒林失落金馬影帝

柯煒林去年曾因肺腺癌第四期，一度停工，樂觀的他將心情比喻為動漫角色自稱「癌柱」，會努力對抗癌症，就算可能打敗仗，仍會好好向前行。柯煒林還轉述醫生所指，自己患上屬於其中一種細胞的基因突變，有新一代標靶藥治療，可如常生活。

柯煒林早前憑電影《大濛》角逐金馬影帝，最終與獎項無緣，不過柯煒林非常豁達：「有5秒失落感，反而慶幸自己做到用這心態面對，上次《濁水漂流》攞唔到獎，要用20日消化，我真係比上次進步咗。」現時柯煒林認為「我覺得我嘅存在即係身體健康」。

相關閱讀：柯煒林自封「抗癌小癈青」有心理準備接受有可能輸 張達明心痛Will Or患肺腺癌四期：佢只有33歲

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
01:35
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
突發
6小時前
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
李龍基陷「重婚」疑雲？與第二任妻子內地婚姻關係曝光：根本冇心娶王青霞
影視圈
4小時前
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
6小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
6小時前
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
天花穿窿驚見樓上！沖涼如歷石屎雨 網紅裝修師傅被指卸膊：樓上嘅事唔使同你交代｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
公屋「查天花」通告嚇壞街坊 事主疑新型詐騙 真相竟是...｜Juicy叮
公屋「查天花」通告嚇壞街坊 事主疑新型詐騙 真相竟是...｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
01:25
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
影視圈
9小時前
CCTV全程錄︱台灣新北染毒子弒父殺母 37刀全劈至見骨血液流乾
01:15
CCTV全程錄︱台灣新北弒雙親逆子被捕 37刀全劈至見骨血液流乾
兩岸熱話
2小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 13:15 HKT
柴灣電單車意外撞欄 鐵騎士重創不治 現場遺血牆
01:00
柴灣電單車意外撞欄 58歲鐵騎士重創不治 現場遺血牆
突發
2小時前