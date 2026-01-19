33歲男星驚爆患肺腺癌第四期關閉IG留言 深夜發文「走囉」惹網民擔憂

33歲的柯煒林（Will）去年驚爆罹患肺腺癌第四期，一度擔心未能順利演出《笨蕉大劇院》，最終柯煒林堅持演出20場。柯煒林經過逾半年積極治療，近日現身時狀態不錯，身形明顯較以往健碩，但昨晚（18日）柯煒林突然在社交網留言：「走囉～」，惹起網民擔憂。

柯煒林露出燦爛笑容

柯煒林昨晚在IG上載一張照片，見到他踎在走廊，舉起V勝利手勢，臉上露出燦爛笑容，卻留言：「對啊，我真的是有被好好接住。謝;) 走囉」，並見到打上雲及太陽花，柯煒林並將留言功能關閉。

柯煒林感謝網民赴台支持

柯煒林主演的電影《大濛》最近在台灣上映，票房已邁向1億新台幣（約2,500萬港元），暫未定香港上映時間。有網民飛到台灣支持，今晚（19日）柯煒林在IG限時動態感謝：「無論係喺IG Story見到，定係喺...真人見到，我都係...會忍唔住，有種...酸酸哋，想喊想喊嘅感覺。」

柯煒林好奇網民為睇一部電影飛到外地的原因：「好多謝你哋，因為我係真係冇諗過，你哋會咁樣做嘅。我亦都非常之感激，唔知道點樣好好地回應，甚至乎我會覺得，多謝你哋咁樣做，因為我係呢套戲入邊嘅唯一一個香港演員。嗯！希望冇令到你哋失望啦。」

柯煒林失落金馬影帝

柯煒林去年曾因肺腺癌第四期，一度停工，樂觀的他將心情比喻為動漫角色自稱「癌柱」，會努力對抗癌症，就算可能打敗仗，仍會好好向前行。柯煒林還轉述醫生所指，自己患上屬於其中一種細胞的基因突變，有新一代標靶藥治療，可如常生活。

柯煒林早前憑電影《大濛》角逐金馬影帝，最終與獎項無緣，不過柯煒林非常豁達：「有5秒失落感，反而慶幸自己做到用這心態面對，上次《濁水漂流》攞唔到獎，要用20日消化，我真係比上次進步咗。」現時柯煒林認為「我覺得我嘅存在即係身體健康」。

