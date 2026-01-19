Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

呂爵安鍾雪瑩弄假成真滾出溫情笑彈 翁子光集結老中青戲骨《金多寶》年廿六爆笑賀歲

導演翁子光首部新春賀歲喜劇《金多寶》正式定檔，將於2月13日（年廿六）上映，為農曆新年增添笑聲與暖意。電影匯聚金像級豪華陣容，除了主演金燕玲、鍾雪瑩、呂爵安（Edan）、李尚正、楊詩敏（蝦頭）及精靈童星李鎧霖，更驚喜邀得影后鮑起靜、金像女配角谷祖琳加盟，聯同劉錫賢、盧宛茵、鄧月平等實力派演員，老中青三代同台，共譜一段笑中帶溫情的團圓故事。

電影以「嫲嫲」金燕玲為核心，講述一家五口因一注「中咗但冇買」的新春金多寶，觸發連場荒誕鬧劇。鍾雪瑩與李尚正決心「以假亂真」，加上呂爵安仗義相助，讓善意謊言如雪球般越滾越大，為金燕玲圓橫財夢引發笑料。

片名英文譯為 “The Snowball on a Sunny Day”，巧妙呼應金多寶獎金累積如滾雪球，同時暗喻劇情中謊言層層叠加的爆笑發展。導演翁子光不僅集結影壇好戲之人，亦起用不少新鮮面孔，力求為觀眾帶來耳目一新的賀歲喜劇體驗！
 

