42歲男星涉毒案升級改控持有冰毒 上庭後首發聲反擊：壯陽藥裡有冰毒？

42歲馬來西亞歌手黃明志去年10月捲入「護理系女神」網紅謝侑芯猝逝案，警方更在其入住酒店現場搜出毒品，不過黃明志就涉吸毒指控已於去年12月因尿檢結果呈現陰性，獲判無罪釋放。而黃明志持有毒品一案，今日（19日）現身吉隆坡法院，其原先有持有搖頭丸的控罪，被改為持有冰毒審理。

黃明志盼真相水落石出

據馬來西亞《中國報》報道，黃明志今早約9時在律師陪同下抵達吉隆坡法院，全程一言不發，只對現場的傳媒點頭示意。黃明志日前曾在社交網出PO：「19號又要上法庭了，希望真相水落石出，慢慢來。」

黃明志持有毒品的案件，經過約一個多小時審理，對於其中一項指控持有5.12克搖頭丸，被改控擁有1.57克冰毒，黃明志在庭上對兩項控罪皆不認罪，案件將定於3月5日再次開庭。

黃明志被追加指控持有0.78克俗稱「威而鋼」的西地那非（Sildenafil），藥物被馬來西亞法律列為傳統禁藥，僅在醫生監督下服食，因此違反《1952年毒藥法令》。若罪名成立，最高可判處5年監禁，或罰款不超過10萬令吉（約19萬港元）。

黃明志：這種新聞還有人信

黃明志否認兩項控罪後，在社交平台發文：「har？壯陽藥裡含有“冰毒”成分，這種邏輯就好像...止瀉藥裡含有瀉藥，安眠藥裡含有咖啡因，解酒藥裡含有酒精，​美白液裡含有助曬劑」。黃明志澄清尿液檢測中兩樣都沒有：「這種新聞還有人相信，重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。感謝各界的關心，今天只是開庭起訴，還沒有開始打官司的，接下來我們會加油的！努力」。

