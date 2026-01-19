原來視咁的丨《非常檢控觀》100%還原 重塑現代包青天

今晚8點半各位會有甚麼節目？筆者又有好介紹，不用買飛入場，安坐家中TVB為你精心策劃一套「穿越劇」，說的是《非常檢控觀》。有人會反駁《非常檢控觀》明明是一齣時裝法庭戲，何來「穿越」？且聽筆者娓娓道來，首先心水清的讀者不難發現3位主角的名字有點蹺蹊：馬德鐘飾演檢控官包希仁、賴慰玲演包的助手公孫珀、吳偉豪演警察展熊飛，細看之下是否似曾相識？沒錯，他們正是包青天、公孫策及展昭的現代化身，組成「滅罪鐵三角」，為含冤的人伸張正義。

馬德鐘飾演檢控官包希仁，患有「鏡反射觸覺症」。

何廣沛、陳曉華演出「假面人不認妻」。

此劇賣點又豈只「穿越」那麼簡單，首先有久違的馬神馬德鐘，他對上一套為TVB拍攝劇集是前年作品《再見．枕邊人》，偶像有新劇推出，馬迷自然不容錯過。今趟馬德鐘角色的設定非常獨特，患有「鏡反射觸覺症」，這種百萬分之一機率的罕見疾病，能讓患者同步感受到別人的痛及心靈煎熬，鋪排出角色那份超越常人的同理心，形成正義的執着，此所以令他成為現代包青天的原因。既有包公又豈能或缺一文一武的護法，賴慰玲作為現代公孫策是冷靜睿智的化身，每每在關鍵時刻，她都能運籌帷幄屢破奇案。而身為現代展昭的吳偉豪更不用多說，冷峻的外表矯捷的身手，於危難中化險為夷。加上他經常一身紅皮褸打扮，暗藏展護衛的身份。

馬德鐘、賴慰玲、吳偉豪組成「滅罪鐵三角」。

賴慰玲每次在關鍵時刻，都能運籌帷幄屢破奇案。

劇目夠出位

上述的情節聽落「怪咖」，卻包含港片成功的要素「盡皆過火，盡是癲狂」，簡單而言即是「無大無細，夠癲夠喪。」而出自監製林志華的手筆，觀眾應該不會奇怪，早有前作另類律政劇《踩過界》，雙目失明的律師加上喜愛夜蒲的法官確實夠癲；黑色喜劇《反黑路人甲》玩轉黑社會、卧底情節亦夠喪。今次林志華炮製的《非常檢控觀》再出奇招，以多個單元劇貫穿全劇，單是幾個劇目已知今次有幾出位：何廣沛、陳曉華演出的「假面人不認妻」，古為今用的現代版「陳世美、秦香蓮」、「血古董」擺明向「烏盆記」致敬，至於「蝴蝶花殺手」、「暗黑基因」、「殺戮試場」等劇目，出自何經何典，各位不妨對號入座。總之今晚8點半坐定在電視機前收看TVB，包保沒有損失。

