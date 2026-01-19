原來視咁的丨龔嘉欣被追問婚期口窒窒陣腳大亂 遭肥媽借「蟹」提感情狀況

視后龔嘉欣於2024年尾至2025年頭憑主持《在家宴客50道菜》贏盡好評；相隔1年，她載譽歸來主持一共15集的全新綜藝節目《在家宴客60道菜》，並由今日起，逢周一至周五晚10點半於無綫翡翠台播映。今輯《在家宴客60道菜》匯集了5大名廚，除繼續有曾於世界各地頂尖餐飲集團掌廚的邵德龍、香港著名飲食集團最年輕大廚黃永幟、現職全球獲獎最多的中菜品牌之一的李文星、專注研究潮州菜長達30多年的許美德，以及新加入《宴客》的人氣西廚「瑞士秋生哥」Jacques Kagi（祈積奇）；5大名廚將與2位「星級煮人」李家鼎及肥媽，輪流上陣教授獨門烹飪秘訣迎接新年。

肥媽「追問」嘉欣婚期問題，嘉欣被殺個措手不及。

龔嘉欣再次主持全新綜藝節目《在家宴客60道菜》。

「神級名廚」邵德龍，教煮「刁鑽菠蘿咕嚕肉」。



今、明兩日播出的首兩集《60道菜》，8道名廚教煮的菜式分別為：黑胡椒炒蟹、刁鑽菠蘿乾咕嚕肉、大富蠔煲、惹味素食「錦繡如意」、瑞士版清湯腩、零失敗特色焗雞、醉蝦及升級版老少平安。出名「快靚正」的肥媽，教煮炒蟹及焗雞時，分享不少「懶人烹調大法」，包括如何以簡單方法幫助焗雞變得香脆兼入味，以及薯仔極速變腍大法。

除出名煮餸夠爽手，肥媽亦出名口直心快。煮蟹期間，她技巧地「追問」嘉欣婚期問題，被殺個措手不及的嘉欣明顯陣腳大亂：「我諗緊節目出街時去到咩狀況」，似乎意有所指！之後她解釋：「我係一個要諗得好清楚嘅人，因為我年紀唔細。」豈料肥媽捉住這句乘勢追擊：「就係因為你唔細先唔好諗咁多嘢……到你諗清楚嘅時候……人哋唔清唔楚喇已經。」見識廣博的肥媽，還會與嘉欣分享為何有人說女人像蟹，期間又取笑一味掛住食的嘉欣：「你又唔識眨眼，死蟹咁樣，真係！」

李家鼎、肥媽輪流教授獨門烹飪秘訣迎接新年。

邵德龍公開「炸煮三重奏」大法，提升咕嚕肉香脆度。

今輯新加入的人氣西廚Jacques Kagi。

公開「炸煮三重奏」

另外，上一輯因教煮美味豬扒飯而在內地獲封「神級名廚」的邵德龍，今晚教煮的「刁鑽菠蘿咕嚕肉」，為了令食客進食時能同時品嘗菠蘿乾與肉香，邵師傅想到以菠蘿乾代替新鮮果肉。另外，他還會公開「炸煮三重奏」大法，以提升咕嚕肉外皮的香脆度。其他師傅亦會分別教授提升蠔味、爆香料頭、如何令醉蝦更入味等小撇步，萬勿錯過。

