梁小龍離世丨遺孀宋驤發聲明丈夫因心衰竭與世長辭 搶救6小時安然告別

著名功夫影星「火雲邪神」梁小龍於1月14日離世，享年75歲，消息昨日（18日）獲友人向《星島頭條》獨家證實，其家人正低調處理後事，喪禮暫定於1月26日在深圳龍崗進行。梁小龍的徒兒朱峻賢今日（19日）在微博上代梁小龍遺孀宋驤發聲明，公布梁小龍死訊及死因。

梁小龍遺孀官宣丈夫死訊

梁小龍的徒兒朱峻賢今日在微博以代表人「徒兒 朱峻賢（丹尼）」替師母梁小龍遺孀宋驤發聲明，正式官宣梁小龍與世長辭的消息：「我們尊敬的武術家愛國演員（梁小龍）先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別，享年75歲。」

梁小龍徒兒朱峻賢（丹尼）代梁小龍遺孀宋驤發聲明全文如下：

發妻：宋驤，聚龍拳大徒兒：朱峻賢（丹尼）正式官宣發布尊敬的（梁小龍）先生與世長辭的消息。

正式受權給（香港動作特技演員公會）、（香港演藝人協會）、（大灣區演藝人協會）正式官宣發布師父與世長辭的消息。

懷著沉重的心情，通知影視界各好友、各界朋友、喜歡（梁小龍）先生粉絲們，我們尊敬的武術家愛國演員（梁小龍）先生，在2026年1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別，享年75歲。

梁小龍先生，生於1951年8月9日，祖籍：廣東順德。

師父（梁小龍）生前拍攝過百部影視作品，在70年代拍攝電視劇《霍元甲》《陳真》愛國電視劇，在國內外受廣大觀眾喜愛，師父到國內受訪，給當時台灣封閉演藝事業，暫別銀幕去做生意，直至《功夫》幾次邀請演出，（梁小龍）先生答應演出（火雲邪神）一角，再度燃點起廣大觀眾們，再次對這位武術家演員的關注。

我代表師父創辦的（聚龍拳），代眾師弟姊妹感謝大家對師父的厚愛。

特此聲明

代表人：徒兒 朱峻賢（丹尼）

師父一路好走

