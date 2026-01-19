Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa

影視圈
更新時間：16:45 2026-01-19 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-19 HKT

蔡卓妍（阿Sa）日前霸氣認愛健身教練林俊賢（Elvis），並直認感情穩定，現時覺得開心，更透露受男友影響養成行山的興趣，感覺健康不少。昨日，春風滿面的阿Sa就相約好姊妹容祖兒一同到龍脊行山，兩位樂壇天后更貼地去搭小巴。

貼地搭小巴

阿Sa在社交網分享與容祖兒行山的相片及片段，見兩位天后貼地搭小巴，並在小巴上打卡，沿途二人邊行邊合照，見山上十分大風，但亦無損兩位姊妹心情，行得相當開心，阿Sa更爆出與容祖兒的對話，她在社交網寫道：「今年第二山，同鍾意嘅人一齊做乜都開心，今日天朗氣清好適合行山，行完山之後佢（祖兒）話：真係『洗盡鉛華』呀﹗我：黑人問號？？？之後佢話：吖唔係！係『一洗頹氣』，總之行山之後真係充滿情能量。」

首次跟阿Sa結伴行山

容祖兒亦有在社交網分享合照，並表示首次跟阿Sa結伴行山，「今日大好天氣，吸收好多正能量，差不多行左三個鐘，以甜筒同椰青獎勵一下。」不少網民都猜測為她倆沿途不停拍照的是阿Sa男友Elvis ，並留言追問：「是否男友視角」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 13:15 HKT
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
梁小龍離世丨「火雲邪神」死因眾説紛紜 經理人首度公開臨終細節 黃夏蕙揭與故友關係密切
影視圈
5小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
2026-01-18 11:15 HKT
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
01:19
渣馬2026︱殉職消防何偉豪原定跑半馬 同袍帶號碼布完成心願 未婚妻發帖感謝
突發
7小時前
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
00:42
大寒︱強烈季候風殺到 天文台料明晚氣溫顯著下降 周四市區最低11°C 新界多區僅個位數
社會
5小時前
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
渣馬2026｜田總證實有男跑手孭B跑全馬：即場要求他離開賽道 終止作賽
突發
2小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-18 15:47 HKT
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
前童星意外枉死街頭終年33歲 被拖行一個街口慘死 警方公開CCTV曝光生前最後畫面
影視圈
21小時前
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
7小時前