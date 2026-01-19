天后行山貼地搭小巴 容祖兒稱「洗盡鉛華」嚇窒阿Sa

蔡卓妍（阿Sa）日前霸氣認愛健身教練林俊賢（Elvis），並直認感情穩定，現時覺得開心，更透露受男友影響養成行山的興趣，感覺健康不少。昨日，春風滿面的阿Sa就相約好姊妹容祖兒一同到龍脊行山，兩位樂壇天后更貼地去搭小巴。

貼地搭小巴

阿Sa在社交網分享與容祖兒行山的相片及片段，見兩位天后貼地搭小巴，並在小巴上打卡，沿途二人邊行邊合照，見山上十分大風，但亦無損兩位姊妹心情，行得相當開心，阿Sa更爆出與容祖兒的對話，她在社交網寫道：「今年第二山，同鍾意嘅人一齊做乜都開心，今日天朗氣清好適合行山，行完山之後佢（祖兒）話：真係『洗盡鉛華』呀﹗我：黑人問號？？？之後佢話：吖唔係！係『一洗頹氣』，總之行山之後真係充滿情能量。」

首次跟阿Sa結伴行山

容祖兒亦有在社交網分享合照，並表示首次跟阿Sa結伴行山，「今日大好天氣，吸收好多正能量，差不多行左三個鐘，以甜筒同椰青獎勵一下。」不少網民都猜測為她倆沿途不停拍照的是阿Sa男友Elvis ，並留言追問：「是否男友視角」。