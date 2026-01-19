渣馬2026 | 黃翠如指跑步帶來改變 感激老公蕭正楠慢跑陪伴
更新時間：16:15 2026-01-19 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-19 HKT
發佈時間：16:15 2026-01-19 HKT
渣打馬拉松2026昨日（18日）舉行，70歲周潤發今年偕同一眾藝人鮑起靜、鄭則仕、黃翠如、蕭正楠等組隊參賽挑戰10公里賽。黃翠如在四年半前加入跑步團，昨晚她感觸表示跑步令當年體弱多病的她找回健康。
感謝人生導師發哥
黃翠如以前曾表示自己從小體弱多病，名副其實是一名「藥煲」，近年她跟隨好姊妹唐詩詠、江美儀、發哥等跑步，令其身體強壯了不少。昨日完成馬拉松賽事後，黃翠如在社交網分享了不少花絮照，除了有她與蕭正楠、發哥等合照，當中更見兒子蕭哈哈與她完成賽事的獎牌打卡，黃翠如有感而發表示：「跑步送給我的改變，從當年一個體弱多病的人，變到今天可以完成10K，感謝我們的人生導師發哥，帶領我們一班老弱殘兵找回健康。跟着今年80歲的劉老師一起跑，還有一班一起跑過很多路的同伴，今天有點感動，感謝這四年半，一步一步跑回快樂和健康，還有一隻蕭哈哈。」
冧爆留言感激老公
而向來寵妻的蕭正楠更透露，為了黃翠如可以完成10K賽事，有想過抱住兒子在終點等她，但最後他選擇報名陪伴對方一起跑，他在社交網發文寫道：「為咗讓你可以完成10K，我有諗過抱住個仔喺終點等你，但係最後，發現親自同你一齊跑先至係最安心，跑步真係可以帶嚟好多快樂，以後都要一齊跑落去，多謝發哥帶領住大家。」黃翠如即冧爆留言感激老公：「多謝陪我跑咁慢。」
