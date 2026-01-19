林俊傑認愛網紅「七七」 與女星曾聖媛合照流出引發揣測 公司發聲明澄清：並非戀人關係

44歲的新加坡天王林俊傑（JJ）在去年底的家庭聚會上，罕見地與年輕的內地網紅「七七」一同出席母親的70歲壽宴，正式公開戀情。然而，這段關係公開後，卻引發了一些關於他過往感情生活的討論。台灣演員Mida（曾聖媛）以過往友人的身份，在社交平台表達了複雜的心情，並分享了兩人過去的合照，讓外界對他們的關係產生諸多猜測。對此，林俊傑的經理人公司否認了外界的傳聞，使整件事成為輿論焦點。

Mida曾現身林母壽宴引發猜想

在林俊傑承認與「七七」的關係後，曾聖媛曾在社交平台上發文，字裡行間流露出不舒服的感受，並寫道：「為甚麼受傷的人總是真誠的人啊？」有網民因而翻出曾聖媛早年也曾出席林俊傑母親生日宴的照片，引發了大家對於他們交往時間點的討論，並好奇「七七」是否在不知情的狀況下介入。有網民指出，曾聖媛與林母的合照拍攝於2019年，而另一張她與林俊傑的親密自拍，時間則顯示為2023年3月，地點在台北內湖。這些照片讓外界猜測，兩人之間或許曾有過一段持續數年的深厚情誼。

曾聖媛昔日言論再被提及

此外，曾聖媛過去在一個網路話題「男友或前任說過最噁心的話？」中的回應也被翻出。她當時寫下：「如果你去爆料，看還有哪個男的會要你？」這句話讓外界不免聯想她是否曾遭受情感上的壓力。同時，她也對一些形容林俊傑的負面評論按讚，心情顯得相當複雜。對於外界的種種猜測，林俊傑所屬公司發表聲明，澄清他與曾聖媛僅是「透過平台介紹認識的朋友」，並非戀人關係。聲明中也提到，網上流傳的2019年合照，實際上是在2023年3月拍攝的。公司強調，林俊傑與「七七」是從2024年中才正式開始交往，時間點上並無重疊之處。

回溯到2018年，當時便有傳聞指林俊傑在直播平台上以「Timekeeper」的化名支持曾聖媛，並用另一個帳號教她玩線上遊戲，而曾聖媛的社交平台當時也只追蹤了林俊傑一位歌手，顯示出兩人的友好關係。在公開新戀情後，林俊傑曾在2025年底發文，感嘆「有預謀、有組織的抹黑」，並鼓勵自己「不必困在別人杜撰的劇本裏」，這段話似乎也是在對近期圍繞他的感情生活討論做出回應。

