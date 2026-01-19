胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因

昨日（18日）是「影壇長青樹」胡楓的94歲生日，向來在圈中人緣極好的胡楓，獲不少朋友輪流慶祝，日前胡楓出席藝能集團40周年晚宴，現場一眾好友齊齊他預祝生日，譚詠麟、劉德華、黃日華等護送胡楓上台切蛋糕，全場唱生日歌。胡楓表示驚喜，笑到見牙唔見眼說：「搞啲咁嘅嘢呀！」譚詠麟謂：「你係最值得尊敬的長者，你係我目標嚟㗎。」

胡楓四大曾孫盡得真傳

在正日生日當天，胡楓除了繼續與一眾好友慶祝外，四大曾孫和家人一如往年都有出席，胡楓的潮爆造型配上Louis Vuitton包包，盡顯他的驚人回春力，胡楓更拖着曾孫仔、女齊齊上鏡，四大曾孫盡得真傳，外貌標緻可人，曾孫仔身形更見高大，似足太公年青時俊俏模樣。

相關閱讀：93歲胡楓有星四代繼承衣鉢？「四大曾孫」風頭直逼太公 12歲大曾孫身形高大兼俊俏

胡楓大曾孫Herbert充滿太公年輕影子

胡楓昨晚在小紅書貼上與四大曾孫合體的影片並留言說：「今天我94歲啦！多謝大家的支持！希望新的一年可以給大家帶來更多歡樂！」片中所見，四大曾孫齊齊祝太公「Happy Birthday！」胡楓一臉冧爆地說：「大家都好乖！」接着再摸他們的臉。 已經13歲的大曾孫Herbert充滿太公年輕的影子，外型高大又俊俏，相當有大將之風。其實胡楓早年曾與Herbert齊齊拍廣告，在胡楓有嚴謹的要求下，Herbert未見有怯場，相當有大將之風，胡楓曾笑稱Herbert「拍上癮」︰「唔使教佢都做得咁勁，估唔到佢拍到咁好！佢仲話︰『太公，如果下次再有就預埋我！』我以為佢唔係咁有興趣，但估唔到佢係好有興趣。」

「緋聞女友」羅蘭不見身影

同場還有不少演藝界好友，如鍾志光、蔡一傑、阮兆祥、李思捷、王祖藍、狄波拉、陳友、肥媽、顧紀筠、鄧伊婷、劉家豪梅小青夫婦、黑妹李麗霞、陳松伶等人，場面星光熠熠，大家上台為胡楓唱生日歌，而且輪流表演，大家更齊齊唱《朋友》，儼如一個小型音樂會。不過在芸芸賓客中，竟然不見「緋聞女友」羅蘭的身影，胡楓從影至今都少有緋聞，惟在早前突然傳出與羅蘭譜出「暮年戀」，兩人經常出雙入對任何活動。胡楓曾表示是「美麗的誤會」，他與羅蘭認識超過70年，羅蘭跟太太都很熟，他強調因難以逐個解釋，惟有大方「認愛」。不過羅蘭近年的身體狀況一般，近年出席活動步伐有點蹣跚，除了用拐杖外，還需要人攙扶。

相關閱讀：93歲胡楓與仔女相處不太融洽？ 為事業將感情低調：冇佢幫手唔知點算