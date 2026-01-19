Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何依婷生仔後滑雪變得勇敢：斜坡有乜好驚 郭柏妍向監製爭取演出《新聞女王3》

影視圈
更新時間：12:45 2026-01-19 HKT
發佈時間：12:45 2026-01-19 HKT

何依婷和郭柏妍出席《新聞女王²》慶功宴，2人在《新聞女王²》的戲份不多，前者因為懷孕，後者因後期要拍另一套劇，時間上未能配合，她們都說會主動向監製爭取演出《新聞女王3》。

盼拍攝以滑雪為題劇集

何依婷早前與老公和家人去滑雪，因孩子太小未有同行，怕天氣凍令他生病，又說要在小朋友長大前，把滑雪滑得更好，因小朋友學習能力都很強，怕之後小朋學滑雪時會追過自己。她表示懷孕前已學滑雪，此行是她產後第一次滑雪，曾擔心體力會下降，但反而好了很多，「以前見到斜坡會好驚，𠵱家再見到斜坡，心諗仔我都夠膽生，斜坡有乜好驚。」郭柏妍是滑雪新手，因為怕跌而做足保護措施，如有機會也想跟何依婷一齊拍攝以滑雪為主題的劇集。
 

