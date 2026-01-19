高海寧剛過生日感恩收到粉絲手寫信 遇到適合對象唔抗拒順其自然

高海寧昨晚（18日）出席《新聞女王²》慶功宴，她因在珠海趕拍劇集《璀璨之城》而姍姍來遲，她表示一收工就趕來，稍後就要趕回珠海準備第二天開工，雖然來去匆匆，但因《新聞女王²》得到很多獎，很值得慶祝，故一定要趕回來參與活動。

蔣祖曼過珠海送生日驚喜

有指將開拍她在《新聞女王》中角色的外傳，高海寧透露確有此事，但現時仍處於寫劇本階段，未知幾時開拍，期望是一個勵志感人的故事。高海寧日前剛過39歲生日，當時在工作中度過，獲《璀》劇劇組為她慶祝，好友蔣祖曼和李海銅更專程過珠海送上生日驚喜，「已經連續3年生日都係同助手過，今年有咁多人同我慶祝好開心，今年收到很多花，酒店、助手、劇組同粉絲都有送花畀我，但就無男人送，最感動係收到女粉絲嘅手寫信，從未收到咁有心思嘅禮物，粉絲有問過我無追求者送過咩？我話如果要做咁先追到我，應該無人會追我。（會不會都想有男友為你慶生？）隨緣，我𠵱家連瞓覺都無時間，遇到適合對象不會抗拒，順其自然。」