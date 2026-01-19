聲秀畢業演唱會｜馮熙燮大想頭要開個唱 柯雨霏不敵心魔跳唱手忙腳亂

《this is OUR STAGE》聲秀畢業演唱會晚上（18日）在麥花臣場館舉行，16強學員馮熙燮、柯雨霏、胡子貝、布子殷、甄敏芳、周智敏、蕭凱恩等以及他們的導師譚耀文、蘇永康、胡鴻鈞、泳兒、鍾舒漫、劉浩龍和吳浩康先後演出多首歌曲，樂易玲和陳懿德都有到來捧場，學員們在encore環節更走到台下與粉絲揮手擊掌，場面熱鬧。

與蘇永康合唱《用背脊唱情歌》

《聲秀》冠軍馮熙燮和亞軍柯雨霏首次在台上獻唱新歌，馮熙燮指新歌《聆聽自己的聲音》是比賽後的得著，他在台上分享參賽後的心路歷程，透露曾陷入低潮和低谷，指導師蘇永康是除了父母外支持他的人，當他每次唱歌唱到崩潰時，蘇永康都鼓勵他，令他走出情緒低谷，從而學懂要聆聽自己的心聲，笑稱新一年除了《聲秀》學員身份外，也會以2026年新出道男歌手和大家見面。他受訪時表示與蘇永康合唱《用背脊唱情歌》時感動到眼濕濕，因為回想對方在比賽期間對自己的支持，他自認是蘇永康口中的「問題兒童」，「我是會半夜三更傳訊息問他問題，又以為他會第二日才回覆。他是樂壇大前輩，願意聽意見，所以有乜問乜。」

蘇永康在台上表示，一開始不知用甚麼方法教導馮熙燮，當知道兩人同月同日生日，便回想年輕時的自己是個怎樣的人，「就知道用甚麼方法帶他走下去！」馮熙燮笑說當知道與蘇永康同一日生日，「但無緣無故和他說會好奇怪。」後來節目組與他慶生時，他才靜靜的告訴蘇永康，他才想到可代入年輕時的自己。馮熙燮對於蘇永康的想法，形容︰「只適用七成，其他三成就有年紀的差異。」

《聆聽自己的聲音》、《直覺型美學》派台

柯雨霏唱新歌《直覺型美學》，唱完後說話時有點喘，自嘲平時少郁動。她形容這首歌有dancers伴舞，自己都要郁，但手腳非常不協調，「我有心魔，只要是郁動就會怕，連手指郁都會怕。小時候媽媽發現我有這個問題，於是送我去學琴，想我鍛鍊手指，學了3、4年完全無起色，令我更憎鋼琴！其實我唱快歌是無問題，但要我郁就會由100%有信心變到得返10%，而且這首歌有dancer，我不可以完全不動；前一晚綵排到11點，當我對住塊鏡練習時都還好，一無鏡就手腳不協調，剛才都有甩舞步，很尷尬，希望新一年可以解決這個問題。」

馮熙燮表示想推出快歌，形容自己手腳尚算協調，之前學過跳舞幾星期，但當時不敢直視鏡中的自己，所以停了沒有再學，希望之後有機會再試。問到他們是否有下一首歌的籌備計劃？他們都說要等公司安排，現時先專心宣傳新歌，又想開個人音樂會。柯雨霏指十分喜歡聽冷門的英文歌，想開音樂會與歌迷分享想法。