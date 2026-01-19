佘詩曼計劃與媽媽去旅行 黃宗澤送玉器賀媽媽生日 再合作盼做歡喜冤家

TVB劇集《新聞女王²》在《萬千星輝頒獎典禮2025》奪得10個大獎，成為大贏家，劇組昨晚（18日）舉行慶功宴，一眾台前幕後包括黃宗澤、佘詩曼、高海寧、譚俊彥、王敏奕、吳業坤、郭柏妍、何依婷、傅嘉莉等都有出席。

得獎已是最大獎勵

黃宗澤和佘詩曼被問到是否由他們埋單？他們都說不要講錢，最重要大家開心聚一聚，佘詩曼笑指最後不用洗碗。黃宗澤早前表示會設「全奶宴」慶功，他指已續了第二個廣告要取消，現在變成全啤宴。問到兩位出爐視帝視后可有買禮物獎勵自己得獎？黃宗澤表示得獎已是最大的獎勵，笑指做人不要太盡，佘詩曼亦表示得獎已很開心。他們一向工作不斷，拍完劇後都要密密還廣告債和參與商演活動，暫時未有新劇開拍，他們都想先抖一抖。佘詩曼計劃與媽媽去旅行，但要再和朋友夾時間，因為人多會玩得更開心，黃宗澤則指這個月是媽媽的生日月，過幾日要為她搞大壽，問到媽媽幾歲大壽？他衝口而出說：「7……18歲！18歲大壽，差點被你陰到！（送甚麼禮物給媽媽？）她想換新電話，我再物色一下首飾，或者送玉器。（不送金器？）現在金價太貴，哈哈。」

佘詩曼想做殺手殺黃宗澤

至於會否開拍《新聞女王3》，佘詩曼稱要等監製鍾澍佳先想到一個新方向，不是一朝一夕可完成，但如果原班人馬合作另一題材都是開心事，笑言想做殺手殺黃宗澤，但又殺極不死折磨他，黃宗澤指再合作可被佘詩曼折磨，或合作類似《男親女愛》中黃子華和鄭裕玲歡喜冤家的關係，「下次換我被她恰，一個牛高馬大的男人被一個小鳥依人的女人欺負，還番今次《新聞女王²》的債。」