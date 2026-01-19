「TVB御用學生妹」區明妙浸溫泉豐滿身材表露無遺　清純氣質配白色泳裝極吸睛

現年24歲的區明妙近年因簽約邵氏、接拍不少TVB劇集而入屋，她擁有甜美的臉孔，鄰家女孩感十足，穿起校服毫無違和感，因而經常演出學生角色，更被網民封為「御用學生妹」稱號。擁有清純氣質的她，最近在IG透露遠赴冰島旅遊，並分享了一段浸溫泉的影片，穿白色泳衣的在池邊開餐晒身材，向粉絲大派福利！

區明妙豐滿身材表露無遺

近日區明妙在其限時動能上載了一條疑似以「男友視角」拍攝的影片，片中的她身穿白色泳衣，在熱氣騰騰的藍色溫泉中，四周圍繞着壯麗的冰島雪景，身邊亦有不少外籍猛男，見她不時對鏡頭露出甜笑，又在溫泉水吸啜藍色飲品，舉手投足都充滿着少女氣息，期間還不經意地擺動身軀，令其豐滿身材表露無遺。此外，她還即席示範敷面膜，更調皮地將面膜膏點在鼻尖及臉頰上，展示出其可愛一面！

昨日（18日）區明妙繼續分享一輯近距離與冰島馬接觸的照片和影片，見她伸手摸了兩下馬匹頸部後，馬匹突然轉方向望向她，區明妙被嚇得即時縮開，十分搞笑。

相關閱讀：TVB御用學生妹區明妙開Live疑預告離巢 寧力谷首本寫真 狂晒性感相誘惑網民

區明妙童星出身

區明妙曾是家燕媽媽藝術中心學員，亦是旗下女子組合Honey Bees的成員之一。2017年，她被韓國娛樂公司看中，但因喜歡演戲，加上不想放棄學業，所以才沒有往韓國追女團夢。區明妙童年時已參與TVB拍劇，代表作有《親親我好媽》、《她她她的少女時代》、《愛上我的衰神》、《黯夜守護者》、《婚後事》、《黑色月光》以及《奪命提示》等。

相關閱讀：「TVB御用學生妹」尋求突破 推出寫真照片流出 學另一童星行性感人氣急升