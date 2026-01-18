馬德鐘陳煒劇中唇槍舌劍鬧到拍檯 賴慰玲與張馳豪演姊弟戀主動要求加戲

馬德鐘、陳煒、賴慰玲、吳偉豪、游嘉欣、陳曉華、何廣沛、梁超怡、陳庭欣等今日（18日）到將軍澳為TVB新劇《非常檢控觀》宣傳。何廣沛化身劇中韓星「陳新彌」現身，獻唱歌曲《懲人淚》，一眾演員即變成小粉絲舉牌應援，在唱歌途中，陳曉華竟撲向何廣沛，把他撲倒在台上，原來是重現劇中一幕，吳偉豪又掀開何廣沛的外套，露出胸口兩張大會貼紙，陳庭欣見狀即笑指長方形乳貼很少見。當賴慰玲在台上重現執文件騷長腿一幕後，陳庭欣、游嘉欣、梁超怡和程可為都被要求執文件，場面十分搞笑。

邂逅張馳豪譜姊弟戀

馬德鐘表示與陳煒在劇中經常唇槍舌劍，時常鬧到拍檯，但年輕版的他們會談情說愛，他笑指今次最難是記對白，情緒戲又多，角色最後更會有激烈的轉變，雖然有難度但很好玩。賴慰玲透露劇中有很多短裙騷長腿的場面，透露會有校園姊弟戀，「我會做學生妹，是大學學生妹，在校園邂逅張馳豪，譜出姊弟戀，我初時還以為與馬神有感情戲，看劇本後知道是張馳豪，他好靚仔，我還主動要求監製加戲，親密戲唔少得，但他好怕羞，有場戲他要攬我，動作很生硬，最終無用到，但私下攬左已好好。」談到她在台上執文件，她笑謂不會超越徐子珊當年在《My盛Lady》執筆一幕，指拍攝時是一孩之母有自信，但現在已是二孩之母，仍未修身成功需遮遮掩掩。