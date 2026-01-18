濱崎步身心俱疲 再上傳多段上海「一人演唱會」影片︰我不想再追究

日本歌姬濱崎步去年11月底突遭取消在上海的2場演出，昨日她再次透過社交網上載「一人演唱會」片段，表示自己已不打算再追究謊言或真正原因，「甚麼是謊言？甚麼是原因？為甚麼會變成這樣？我已經不想再討論了，因為我也不知道。」

數一數二的最佳演出

濱崎步特別感謝工作人員與舞者的專業與熱情，他們都沒有放棄，「在那個場合的每一個人都沒有放棄舞台，這個開場看起來只是排練嗎？並肩努力的所有工作人員，如果不怕被誤解地說，這場表演是我演藝生涯中數一數二的最佳演出，直到現在我依然這麼認為。」濱崎步坦言正因為那一晚的全力以赴，讓她更深刻感受到舞台存在的意義。即使沒有觀眾、音樂、燈光，與每一位幕後人員仍選擇完成演出，這份堅持成為她心中無可取代的記憶。

濱崎步之後再發長文，形容自己熬過了「連呼吸都很困難的、寒冷的2025年冬天」，直到2026年1月1日，在舞台上與工作夥伴擁抱的瞬間，「我第一次看見春天」。2026年，她將把時間、身體與內心全部奉獻給等待已久的日本歌迷，也期待與曾說「下次換我們遠征」的亞洲歌迷，在日本再相見。