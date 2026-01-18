Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

濱崎步身心俱疲 再上傳多段上海「一人演唱會」影片︰我不想再追究

影視圈
更新時間：18:45 2026-01-18 HKT
發佈時間：18:45 2026-01-18 HKT

日本歌姬濱崎步去年11月底突遭取消在上海的2場演出，昨日她再次透過社交網上載「一人演唱會」片段，表示自己已不打算再追究謊言或真正原因，「甚麼是謊言？甚麼是原因？為甚麼會變成這樣？我已經不想再討論了，因為我也不知道。」

數一數二的最佳演出

濱崎步特別感謝工作人員與舞者的專業與熱情，他們都沒有放棄，「在那個場合的每一個人都沒有放棄舞台，這個開場看起來只是排練嗎？並肩努力的所有工作人員，如果不怕被誤解地說，這場表演是我演藝生涯中數一數二的最佳演出，直到現在我依然這麼認為。」濱崎步坦言正因為那一晚的全力以赴，讓她更深刻感受到舞台存在的意義。即使沒有觀眾、音樂、燈光，與每一位幕後人員仍選擇完成演出，這份堅持成為她心中無可取代的記憶。

濱崎步之後再發長文，形容自己熬過了「連呼吸都很困難的、寒冷的2025年冬天」，直到2026年1月1日，在舞台上與工作夥伴擁抱的瞬間，「我第一次看見春天」。2026年，她將把時間、身體與內心全部奉獻給等待已久的日本歌迷，也期待與曾說「下次換我們遠征」的亞洲歌迷，在日本再相見。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
影視圈
4小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
7小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
影視圈
4小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
01:04
渣打馬拉松2026︱累計59名跑手送院 兩危殆三嚴重
突發
2小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
2026-01-17 15:47 HKT
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
00:17
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
突發
5小時前
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
影視圈
9小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
2026-01-17 16:37 HKT