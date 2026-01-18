陳庭欣回應打匹克球驚見姜濤 未有趁機集郵：他剛好在休息 梁超怡戥阿Sa公開戀情開心

陳庭欣、梁超怡今日（18日）到將軍澳為TVB新劇《非常檢控觀》宣傳。陳庭欣在其中一個單元演拍賣官，有場戲與羅毓儀在荒山野嶺拍攝，指羅毓儀在拍攝完成後，向她透露見到一些她見不到的東西，陳庭欣稱幸好拍完後才知道，否則會心慌慌，但拍攝時正值蔡天鳳案，她們在偏僻地方拍攝血淋淋的場面，深夜收工獨自駕車回家時都感到有點心寒。

教練讚姜濤打得很好

陳庭欣日前在社交網分享打匹克球的相片，驚見姜濤在旁邊看她打波，陳庭欣指大家只是在同一場地打波，有不少藝人都在該場地打波，如陳安立、梁業、謝東閔等。問到可有同姜濤一起打波？她笑指他們一隊已齊人，又說姜濤不是看她打波，應該是剛好在休息，指相片是朋友所拍，自己也沒有留意與姜濤同框，反而當日有偷望他，又表示教練都有讚姜濤只學了幾堂就打得很好。問到可有趁機集郵？她表示沒有，指大家都是圈中人，明白運動時的狀態有時並不適合拍照，故沒打擾對方。

感情無分年齡

梁超怡演陳煒的年輕版，與飾演馬德鐘年輕版的阮浩棕有談情戲，雖無親密場面，但二人之間發生了不少事情，而她亦為演出特別學習芭蕾舞。蔡卓妍早前公開與年輕10歲的健身教練拍拖，梁超怡表示無留意，問她可為蔡卓妍感到開心？她說：「又問呢啲，我覺得任何人找到喜歡的人都是值得開心的事。（妳能否接受姊弟戀？）感情無分年齡，以前覺得另一半要大過我，現在會睇適不適合和感覺，但現在無拍拖。」