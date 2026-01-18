陳曉華「狼死」撲跌拍檔 何廣沛變身韓星唱歌險露兩點

馬德鐘、陳煒、賴慰玲、吳偉豪、游嘉欣、陳曉華、何廣沛、梁超怡、陳庭欣等（18日）宣傳劇集《非常檢控觀》。何廣沛化身劇中韓星「陳新彌」現身，獻唱《懲人淚》，一眾演員變身小粉絲舉牌應援，在唱歌途中，陳曉華竟撲向何廣沛，把他撲倒在台上，原來是重現劇中一幕，吳偉豪又掀開何廣沛的外套，露出胸口兩張大會貼紙，陳庭欣見狀即笑指長方形乳貼很少見。

初入錄音室不知所措

在《非常檢控觀》演韓星的何廣沛有得唱歌，他形容︰「第一次有屬於自己的歌，首次公開唱，我害羞，因為我是演員，說服不了自己是歌手。」稱這是該劇插曲，「初次踏入錄音室時不知所措，十分崩潰。」談到陳曉華在台上向他使出「獅子撲兔」，他用大會貼護兩點，何廣沛指其角色胸口有紋身，並稱陳曉華非常狼死，拍攝時真的被她扯開衣服露點，「不想再被她玷污，被她撲跌有心理創傷！」

陳曉華笑指其角色被對方心理操控，有點神經質，分不清現實、夢境，與她的性格南轅北轍，「拍攝時好難理解『唔知自己做緊乜』的狀態，監製就叫我坐埋一邊，唔好同人講野，要孤獨一些。」又說撲向何廣沛一場戲拍了兩次，當時，她的樣子非常猙獰，一心要推跌他。