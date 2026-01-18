陳展鵬今年集中火力做音樂 感激太太安排神秘生日旅行 生育隨緣沒有避忌

陳展鵬昨晚（17日）為《慈善星輝仁濟夜》演出，他笑指《巨輪》這首歌已經唱了很多次，應該要有新歌，不過大會覺得《巨輪》非常切合這個活動演出，可以帶出人生不同階段，讓人感覺很有意思。陳展鵬表明，今年將會集中火力在音樂方面發展，面對《中年好聲音》那麼大的競爭下，他慶幸自己仍能推出兩首歌，也享受做音樂時可以將自己的想法投放在歌曲中，又可以找不同人合作，所以今年絕對會在劇集上減產。

十分留意樂壇

此外，早前舉行粉絲見面會時，門票388元便可出席見面會及獲得福袋，被網民指非常抵，陳展鵬透露自己一直都是這樣做，舉辦粉絲見面會也要有人買門票，最緊要是大家支持，而且幾年沒有做過粉絲見面會，有人在網上平台談論見面會抵，那便沒有浪費自己一番心意。提及他十分留意樂壇，陳展鵬表示自己近期每天會花3至4小時去練歌，也會選唱MC(張天賦）、湯令山、林家謙及一些女歌手的歌，他希望廣東歌可以做得更好，希望大家一齊推動，電影也是。他又透露，平時也有和女兒一起唱歌，女兒現在學琴，希望遲些可以自己唱歌，女兒彈琴合作，他說：「希望女兒可以快些練習彈好一首歌。」

二人世界返鄉下

問到今年生日收到那份禮物令他感到最開心？陳展鵬表示，一定是太太單文柔送給他的禮物，因為十分精彩，太太為他安排了一個神秘旅行，最後才知道原來是二人世界坐高鐵到福州自己的家鄉，他說：「生日返鄉下很不錯，可以浸溫泉、打一場波，那不是友誼波，是打高爾夫球，哈哈！二人世界返到鄉下尋根真的很開心。」問他這次尋根之旅是否打算製造多一個家庭成員？陳展鵬坦然這方面一直隨緣沒有避忌，因為麥玲玲曾對他說，這兩年的生肖赤馬紅羊年很適合他生孩子。