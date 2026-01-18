Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳展鵬今年集中火力做音樂 感激太太安排神秘生日旅行 生育隨緣沒有避忌

影視圈
更新時間：13:15 2026-01-18 HKT
發佈時間：13:15 2026-01-18 HKT

陳展鵬昨晚（17日）為《慈善星輝仁濟夜》演出，他笑指《巨輪》這首歌已經唱了很多次，應該要有新歌，不過大會覺得《巨輪》非常切合這個活動演出，可以帶出人生不同階段，讓人感覺很有意思。陳展鵬表明，今年將會集中火力在音樂方面發展，面對《中年好聲音》那麼大的競爭下，他慶幸自己仍能推出兩首歌，也享受做音樂時可以將自己的想法投放在歌曲中，又可以找不同人合作，所以今年絕對會在劇集上減產。

十分留意樂壇

此外，早前舉行粉絲見面會時，門票388元便可出席見面會及獲得福袋，被網民指非常抵，陳展鵬透露自己一直都是這樣做，舉辦粉絲見面會也要有人買門票，最緊要是大家支持，而且幾年沒有做過粉絲見面會，有人在網上平台談論見面會抵，那便沒有浪費自己一番心意。提及他十分留意樂壇，陳展鵬表示自己近期每天會花3至4小時去練歌，也會選唱MC(張天賦）、湯令山、林家謙及一些女歌手的歌，他希望廣東歌可以做得更好，希望大家一齊推動，電影也是。他又透露，平時也有和女兒一起唱歌，女兒現在學琴，希望遲些可以自己唱歌，女兒彈琴合作，他說：「希望女兒可以快些練習彈好一首歌。」

二人世界返鄉下

問到今年生日收到那份禮物令他感到最開心？陳展鵬表示，一定是太太單文柔送給他的禮物，因為十分精彩，太太為他安排了一個神秘旅行，最後才知道原來是二人世界坐高鐵到福州自己的家鄉，他說：「生日返鄉下很不錯，可以浸溫泉、打一場波，那不是友誼波，是打高爾夫球，哈哈！二人世界返到鄉下尋根真的很開心。」問他這次尋根之旅是否打算製造多一個家庭成員？陳展鵬坦然這方面一直隨緣沒有避忌，因為麥玲玲曾對他說，這兩年的生肖赤馬紅羊年很適合他生孩子。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:04
渣打馬拉松2026．持續更新︱田總總結賽事：截至11時共30位跑手送院 1517人需接受治療 有跑手休克
社會
1小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
22小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
16小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
21小時前
渣打馬拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
01:04
渣打馬拉松2026︱30名跑手送院 二人危殆 二人嚴重
突發
2小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
17小時前
01:39
渣打馬拉松2026｜周潤發跑10K兩個鐘衝線 參賽「志在同觀眾打招呼 」：最緊要享受過程！
社會
4小時前
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
00:11
渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢
影視圈
5小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
20小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
2026-01-16 18:19 HKT