渣打馬拉松2026丨周潤發跑10公里被捕獲變大型追星會 「朴寶劍」驚現半馬名單？李世榮打卡

【渣打馬拉松2026/渣馬2026】渣打馬拉松2026今早（18日）舉行，每年渣打香港馬拉松吸引大批藝人明星參賽，今年繼續有「發哥」周潤發、連詩雅、何泳芍、何沛珈、阮浩棕、林子善等。周潤發每年均被譽為「全場最喜歡的跑手」，沿途吸引大批市民打氣。

周潤發第七組起步

周潤發去年曾表示今年跑半馬，並將目標定為2小時20分，最終以10公里賽事出戰，號碼為T3936在第七組起步。與周潤發同區域等候的藝人，有蕭正楠與太太黃翠如，另有網民捕獲黃浩然、許家傑。

相關閱讀：渣打馬拉松2026丨周潤發郭晶晶星級陣容現身 吳業坤偕日籍妻首戰全馬

今早有市民在東區走廊起跑位置捕獲周潤發，穿上黑色背心的周潤發，現身時引起哄動，周潤發出發時心情大好，以一貫親民作風向市民揮手。不少跑手在路上遇見周潤發，見到他笑客滿臉，狀態極好。而鄭則仕與周潤發一同出發。

李世榮參加10公里

網民又指見到疑似台灣男星彭于晏緊隨其後，韓國女星李世榮今早在IG限時動態出PO，透露來港參加10公里賽事，而網上流出與朴寶劍同名的參加者出戰半馬，引起關注。