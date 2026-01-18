Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打馬拉松2026丨周潤發跑10公里被捕獲變大型追星會 「朴寶劍」驚現半馬名單？李世榮打卡

影視圈
更新時間：09:51 2026-01-18 HKT
發佈時間：09:51 2026-01-18 HKT

【渣打馬拉松2026/渣馬2026】渣打馬拉松2026今早（18日）舉行，每年渣打香港馬拉松吸引大批藝人明星參賽，今年繼續有「發哥」周潤發、連詩雅、何泳芍、何沛珈、阮浩棕、林子善等。周潤發每年均被譽為「全場最喜歡的跑手」，沿途吸引大批市民打氣。

周潤發第七組起步

周潤發去年曾表示今年跑半馬，並將目標定為2小時20分，最終以10公里賽事出戰，號碼為T3936在第七組起步。與周潤發同區域等候的藝人，有蕭正楠與太太黃翠如，另有網民捕獲黃浩然、許家傑。

相關閱讀：渣打馬拉松2026丨周潤發郭晶晶星級陣容現身 吳業坤偕日籍妻首戰全馬

今早有市民在東區走廊起跑位置捕獲周潤發，穿上黑色背心的周潤發，現身時引起哄動，周潤發出發時心情大好，以一貫親民作風向市民揮手。不少跑手在路上遇見周潤發，見到他笑客滿臉，狀態極好。而鄭則仕與周潤發一同出發。

李世榮參加10公里

網民又指見到疑似台灣男星彭于晏緊隨其後，韓國女星李世榮今早在IG限時動態出PO，透露來港參加10公里賽事，而網上流出與朴寶劍同名的參加者出戰半馬，引起關注。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
00:58
渣打馬拉松2026．持續更新︱選手指香港賽道具挑戰性 「發哥」周潤發10公里賽衝線
社會
1小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
13小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
19小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
14小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
18小時前
特朗普四出點火令全球陷混亂 任期第二年警惕泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火令全球陷混亂 任期第二年警惕泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
5小時前
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
13小時前
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
22小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
17小時前