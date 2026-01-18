渣打馬拉松2026丨周潤發郭晶晶星級陣容現身 吳業坤偕日籍妻首戰全馬（持續更新）

【渣打馬拉松2026/渣馬2026】渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，一眾熱愛跑步的圈中藝人如周潤發、何沛珈、林淑敏、阮浩棕及梁諾妍等亦有報名參賽。郭晶晶、霍啟剛、盛智文出戰渣馬「領袖盃」。《星島頭條》為你即時更新渣打馬拉松2026藝人明星跑手情況。

08:23 陳家樂與連詩雅夫妻檔齊齊以1:09:28衝線，連詩雅指陳家樂去年因病缺席，今年也因BB女病了，身為父母的二人也被傳染，連詩雅透露剛退燒，陳家樂則以中藥控制。連詩雅表示一直想夫妻檔參與，也想一起進步，她指成績比去年進步1、2分鐘。問是否一齊備戰？陳家樂指與太太備戰幾個月，更約齊一班兄弟齊齊跑，希望將運動習慣宣揚出去。連詩雅指有想過帶囡囡在衝線區等他們，但因她病了作罷，陳家樂指想與太太挑戰半馬，亦想出戰不同地方的馬拉松，若果是鄰近地區也想帶囡囡一齊去。

07:34 MIRROR成員王智德（Alton）以49:09完成10公里賽事，他形容成績幾理想，事前食了香蕉及電解質，他指入行前常跑步，入行後反而少了，當年成績達40分頭段班，但年狀態較好，現在成績已有交代。問可有約MIRROR兄弟一齊跑？王智德笑言有，初時有幾位響應，但慢慢討論後只剩他一個，但大家有工開都是好事，透露自己也忙拍劇《喜劇開場》。

王智德指演唱會期間已為渣馬備戰，笑言前一晚也有點緊張，因留意到姜濤再成話題被指「轉會」，他相信好似AK（江𤒹生）所言，是空穴來風，但有討論也是好事，問他想過「轉會」？王智德笑言若專心跑步是「轉行」，現時很享受工作，問跑到好成績如何慶祝？王智德笑言回家背劇本。

07:34 何沛珈、阮浩棕、黃美棋到維園為渣馬10公里賽事熱身，黃美棋指為表現而感到緊張，因早前扭傷腳怕影響表現，希望能圓滿完成。至於阮浩棕則早早休息，因為對今日表現也有目標，希望較去年有進步，阮浩棕最終以58:14完成。

何沛珈則指自己去年也帶病上陣，醫生也曾建議她退出但有順利完成，她透露早前也有備戰跑10公里，因最近工作忙也擔心完成不到，結果與去年時間相若，她笑言跑步秘訣是空肚上陣，笑言比較輕身也燃燒到脂肪。黃美棋則表示驚訝，笑言最好的備戰是食白飯。而何沛珈則以1:12:22跑完10公里。

07:23 去年參加半馬賽事的何泳芍，今年仍是報了半馬，何泳芍指因去年是第一次參賽，故認為今年的成績一定會比去年好：「上年第一次跑比較保守，冇話好盡力，但都比起我本來預計嘅時間快，本來上年目標係兩個鐘內，最後成績係1小時53分，今年目標係再快5分鐘，即係1個小時48分。」

何泳芍笑指上年再跑了10K後，就被朋友笑她跑半馬是完全沒有盡力，而自己也覺得有點輕鬆，所以今年就想設定目標，不過她坦言本想預計在1小時45分完成，但看了今天天氣就覺得難，因預計過完西隧後就會很熱。何詠芍指今年也操練了很多，因3月還要在日本靜岡參加全馬，故會把今日當成是比較辛苦的練習。

06:20 吳業坤與日籍太太濱口愛子今早約6時20分一同在尖沙咀起步點做熱身，期間不停被參賽者邀請影合照，吳業坤表示今次與太太一起參加全馬賽事，也是他人生第一個全馬，他指事前已經盡力去練習，坦這次的目標是完成賽事：「因為報名時，半馬是非常搶手，10K我覺得挑戰性是有，但我想再有挑戰性點，所以就同太太報了全馬。」

吳業坤指去年已想跟太太一起跑半馬，不過因有工作關係不能參加，吳業坤坦言為了今次賽事，特意租住尖沙咀的酒店，所以在休息方面也頗充足。問到預計會用多少時間完成比賽？吳業坤說：「我真係不斷睇數據，又問AI，其實如果5個半小時已經好叻，因為第一次，我之前跑毅行嗰啲都係用意志慢慢跑，所以希望完成賽事，試咗第一次，然後第二次先睇會唔會去追成績。（怕唔怕一陣太太會丟底你？）佢都話準備丟底我，雖然我幫佢戴咗Gel嗰啲，盡力吧，因為始終我同佢都冇跑過全馬。」而吳業坤又覺得今日天氣也不錯，所以沒有太多事情擔心：「係擔心流汗，我自己出汗比較大，所以都帶咗鹽丸同補水嘅嘢。」