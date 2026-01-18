「翻版阿嬌」為夫慶生晒甜蜜照送「風山水起」蛋糕 老公擁10間分店成飲食大亨

38歲的江若琳初出道時因貌似鍾欣桐而被封「翻版阿嬌」，但多年來發展平平。她與「生煎包王子」兼前組合「Bliss」成員蕭唯展（前名蕭潤邦）於2018年結婚，兩人更不時在網上公開放閃，表現恩愛，至2023年6月誕下兒子蕭立鈞（Owen），一家三口十分幸福。近日江若琳在其IG上載了多張為老公慶祝生日的溫馨照片，更以蛋糕寄語老公生意「風山水起」！

江若琳望老公人生下半場繼續精彩

江若琳發文寫道：「老蕭，世一爸爸 10/1生日快樂45歲了，你人生下半場展開了，祝你人生下半場繼續精彩，你係我地（哋）身邊健康快樂平安。今年你既（嘅）生日我地（哋）兩個都攰到癲左（咗），但希望你滿意！」她笑指兩歲兒子以為是自己生日：「最開心應該係owen興奮到自己生日咁～多謝山長水遠一起來慶祝同俾（畀）驚喜既（嘅）家人朋友們！ #壽星自己都未得閒po相 #拎起電話都無力 #生日快樂！」老公蕭唯展亦向老婆隔空傳情，並寫道：「Thank you mother！I love you！」並分別附上3個心心emoji公仔圖案表達愛意。

江若琳繼續晒恩愛

從江若琳分享的照片和影片所見，兩公婆繼續恩愛攬到實，而兩公婆身後的背景就掛上一塊大型生日banner，又有跟大班朋友一起食飯慶祝，當然不少得親子時光，除此之外，江若琳又特別送上一個寫有「風山水起」字句的生日蛋糕，相信是寄語老公的生煎包生意「賺多啲」！此外，好友謝安琪亦留言向壽星仔送上生日祝福：「Happy birthday 大佬！繼續一家人幸福美滿健康平安」。

蕭唯展獲封生煎包王子

蕭唯展於2007年以男子組合「Bliss」成員身分出道，因發展平平，於是翌年毅然離開娛樂圈前往上海學習製作生煎包，2010年回港創業開生煎包專門店，其「生煎包王子」稱號亦由此而起。蕭唯展由當日只有百多呎大的小店，至今已拓展超過10間分店的中式輕食餐飲店，高峰期有13間，近年有兩間已結束營業。

