豪門闊太翁嘉穗罕有晒成長照 BB萌樣與學生妹靚樣曝光 網民：難怪做到港姐冠軍

1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）與年差20載的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正結婚26年，育有兩子鄔謨雲（Jason）及鄔謨風（Kaspar），大仔鄔謨雲在名牌大已碩士畢業並投身銀行工作，翁嘉穗主力照顧細仔因而有不少Me Time，翁嘉穗向藝術方面發展，曾以畫家身份參與畫展展出個人作品。

翁嘉穗以歷年成長照記錄人生

剛過了52歲生日的翁嘉穗，在自己出生時於IG出post，以歷年成長照製作了一段記錄人生旅程的短片，片中由翁嘉穗的BB、少女時代再到近年美魔女風采，清楚可以她確實由細靚到大，同時發文抒發生日感受。不少網民看到她的童年照，都大讚她的純天然美貌，留言表示：「難怪做到港姐冠軍」、「不愧是香港小姐」、「證明沒整形」等。

翁嘉穗珍惜令她心存感恩事物

翁嘉穗留言說：「踏入1月15日凌晨 1:20，我正式52歲了。以前總覺得50歲好像很可怕、很老，但當自己慢慢走到這個年紀，反而覺得心境變得更好、更自在。所以我特地做了這條影片，用52張從小到大的照片，記錄一下自己的旅程。年輕時總覺得時間很多、力量很多，可以盲衝亂撞，撞板也不怕。隨着年歲增長，我們累積了智慧和經驗，人變得成熟，也變得更懂得觀察、更懂得感受。過去 52 年，我活得精彩，不是因為事事順利，而是因為無論順境或逆境，我都選擇不放棄、不看輕自己；順境時提醒自己保持清醒，不過分興奮。現在的我，更懂得活在當下，珍惜愛我的人，也珍惜讓我心存感恩的事物。不再跟人太過計較，大家開心最重要。」

翁嘉穗狀態比選美時期還要吸引

翁嘉穗還說：「非常感謝陪我慶祝生日的家人及朋友，以及送上祝福的每一位。有你們，我的生活更加美好。也祝大家身體健康、每天都開開心心。」翁嘉穗養尊處優的生活多姿多彩，加上保養得宜，狀態比選美時期還要吸引，不過她曾稱小兒子是41歲那年生下他的，人生經歷多了事情看得通透一點，所以小兒子和大兒子的教育方法有點不同：「我沒有逼他學很多東西，另一個原因也因為產後我生了病一段時間，所以也沒有精力去處理….所以很希望跟他多一點愉快相處的時間。」原來當時翁嘉穗有產後抑鬱，透過畫畫走出：「因為初頭唔舒服嗰時啦，個人呢就好Down之餘，係好亂嘅思緒。（控制唔到？）佢自己浮現囉，但我一畫畫呢，佢就靜，成個人係靜嘅。我又畫得好快呀，又畫得好好。」

