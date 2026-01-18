「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女

27歲的「東張女神」陳懿德一向是圈中的孝順女，近日在社交平台發文為爸爸慶祝生日，引起網民熱議。陳懿德未有透露父親的真實年齡，但從她分享的相片中可見，一家人樂也融融，場面溫馨。

陳懿德爸爸鍾意打高爾夫球？

在陳懿德分享的其中一張照片中，出現一個精緻的高爾夫球場造型蛋糕，蛋糕上寫有「會長STANLEY」的字樣，似乎暗示陳爸爸在朋友之間有「會長」的稱號。相中的陳爸爸穿著一件橙紅色上衣，精神飽滿，笑容滿面，看起來非常健碩。

除了壽星陳爸爸搶鏡外，另一焦點則落在陳懿德的媽媽身上。身穿黑色衫的陳媽媽，雖然打扮低調，但氣質出眾，五官標緻，保養得宜，樣貌更被不少網民指與藝人岑麗香有幾分相似，大讚她「靚樣」不輸明星。

陳懿德入行4年備受力捧

陳懿德於2021年參選香港小姐，可惜在8強止步，其後加入TVB成為「親生女」，並獲安排入《東張西望》成為「東張女神」，陳懿德其後參加《香港小姐再競選》奪得季軍，人氣一時無兩。陳懿德入行僅4年，已多度獲機會在大型節目擔任司儀，並在《萬千星輝頒獎典禮2024》奪得「最佳女新人」獎項，表現獲得肯定。

陳懿德羅天宇傳緋聞多年

陳懿德2023年傳出與「女神收割機」羅天宇拍拖，陳懿德卻一直否認，直到被傳媒拍下羅天宇收工後駕車到陳懿德位於元朗的香閨，又被《東周刊》獨家直擊羅天宇與陳懿德母親有傾有講，戀情才逐漸浮面。陳懿德曾在社交平台大晒豪宅，對於外傳家境富裕未有否認。

