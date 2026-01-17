Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

龔慈恩女兒林愷鈴中學舊照流出 眼與下巴與現時有差別？ 被封「最美星二代」學歷驚人

影視圈
更新時間：19:00 2026-01-17 HKT
發佈時間：19:00 2026-01-17 HKT

有「最強綠葉」稱號的龔慈恩，與前夫林煒育有兩名子女，大女林愷鈴（Ashley）憑着仙氣滿滿的顏值，及其1.73米身高優勢，15歲時就以模特兒出道加入娛樂圈。素有「最美星二代」之稱的林愷鈴，近日在晒出學生時期的生活照，「雙下巴」黑圖曝光，不過網民將重點放在她的「基因」上，指她的樣貌十足媽媽龔慈恩。

林愷鈴黑圖曝光

現年25歲的林愷鈴，近日分別在其IG上載了多張10年前的生活照片和影片，當中有中學時期的證件相以及一些生活日常照，還有她人生第一部電影的造型照，她發文寫道：「最懷念午休溜到香港公園，聽返條片啲笑聲都覺得好青春。」其中一張照片可見，林愷鈴穿上校服坐在書桌前做功課，一臉驚訝地望向鏡頭，當時她的臉上仍有Baby Fat，更見她有「大細眼」以及明顯的「雙下巴」。不少網民讚林愷鈴超可愛，亦紛紛留言表示：「She soooooo prettyyyyyy」、「氣質」、「女神動靜佳宜」、「好PURE」、「真係由細靚到大 靚到痴哂線」等，甚至指她跟與媽咪龔慈恩一個餅印：「全天然美女，媽媽基因太強大」。

林愷鈴獲龔慈恩悉心栽培

林愷鈴從小在媽媽龔慈恩的悉心培育下，學習鋼琴、小提琴、中提琴及長笛等多種樂器，亦接觸朗誦、圍棋與繪畫等多項課外活動。她在2015年以模特兒身份入行，並成為杜琪峯旗下公司藝人，出道作就跟天王劉德華合作，拍攝電影《熱血合唱團》。中學就讀香港傳統名校聖保羅男女中學，2018年以IB 41分的佳績入讀香港大學建築系，絕對是一名學霸！加入娛樂圈後，林愷鈴一直繼續讀書，並用了兩年時間在港大修讀Master of Arts in English Studies (MAES) 及 Master of Arts in Applied Linguistics課程，直至去年正式碩士畢業。

