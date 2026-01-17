Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李玟生忌歌迷聚武漢寫信訴思念 家人製紀錄片以生命影響生命

影視圈
今天（1月17日）是李玟（CoCo）的生忌，來自全國各地的歌迷齊聚武漢，向李玟送上寄託無限思念的花籃與祝福信件，讓她的生日顯得格外溫暖。

永不失聯的愛

花藝以「寫信告訴你」為主題，歌迷把心底話，匯集成文，「你的生日到了，願你被全世界的溫暖擁著。而我們，會一直在這裡，在心中為你留一盞小小的，不滅的燈」、「我們的月光女神，願你在星空依舊自由歌唱，快樂無憂。」等等。同時，台灣歌迷也在CoCo的月光愛人雕像前佈置了花藝與氣球，並募集的來自世界各地，百位歌迷的祝福文字，製作成精美的祝福卡片。 

在現場，不少歌迷表達了對CoCo音樂作品的期盼，尤其希望發行經典演唱會特輯，讓更多觀眾重溫她舞台上的光芒。對此CoCo的家人向歌迷透露，正積極推動相關工作，並有意籌備一部記錄CoCo藝術人生、精神傳承的紀錄片。家人表示這也是CoCo的遺願之一——「希望自己的故事與音樂能繼續激勵更多人。」

