64歲佐治古尼又被踩 荷里活監製爆相睇陳年事︰佢做得我阿爸

64歲荷里活男神佐治古尼（George Clooney）近日頻頻被人嫌老，繼當切度（Don Cheadle）在金球獎舞台上揶揄他失落影帝兼年紀大之後，又有星二代電視監製大爆當年被安排與佐治盲約時，極度嫌棄彼此達20年之年齡差距。

嫌萬人迷老

現年44歲的Sara Foster是人氣喜劇《天作不合的我們》之執行監製，其父則曾為米高積遜（Michael Jackson）、雲妮侯斯頓（Whitney Houston）、莎蓮迪安（Celine Dion）等天王天后打造經典名作的皇牌音樂製作人David Foster。作為星二代，Sara從小就接觸娛樂圈，早年參演過不少影視作品。

周四，她與妹妹Erin一起主持的podcast節目時，大爆多年前，超模好友仙蒂歌羅馥（Cindy Crawford）及其夫Rande Gerber欲撮合她跟佐治，四人進行雙人約會。雖然佐治是萬人迷，但當時剛失戀的她卻興趣缺缺，她坦言：「我確信佐治古尼是個好人，我只記得當時我們四個人坐在那裏，心裏想着，『我要死了，我要死了』，這個人感覺就像個爺爺一樣，這太令人沮喪了。」

Sara認為仙蒂竟想撮合她與「爸爸級」的佐治，實在令她感到「被冒犯」。她說不太能理解一個19歲女孩怎麼會喜歡40歲的男人？明言奇怪；她亦重申當時佐治對她也沒甚興趣，估計Cindy兩夫妻覺得他們是很棒的人才欲撮合他們。Sara笑言：「我還跟他（佐治古尼）哭着投訴我的前任，我想他當時可能在想：『這女孩肯定有問題』！」