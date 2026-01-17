Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何沛珈着旗袍大晒S身形 何依婷玲瓏浮凸孖林凱恩餵水豚

影視圈
更新時間：17:45 2026-01-17 HKT
發佈時間：17:45 2026-01-17 HKT

由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆；及戴祖儀、吳若希、游嘉欣玩轉上海、廣州及深圳，體驗當地新興女性消費群吃喝玩樂勝地的綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》，於今晚（17日）翡翠台播出最後一集。

約長髮型男上海跑步

來到最後衝刺，麥玲玲師傅、何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆火力全開玩盡兼歎盡上海，熱愛跑步的何沛珈，相約長髮型男跑遍上海跑步打卡熱點，在陽光明媚的靚景下感受上海人現時最流行的生活態度；珈珈還相約長髮型男於稍後香港舉行的馬拉松再碰面。

今集四位姐姐「食力」大爆發，除到訪Fusion菜餐廳，還體驗了船河中式afternoon tea，以及位於上海知名景點豫園的古式古香下午茶。為了隆重其事，何依婷、何珈珈及林凱恩齊齊換上民初味濃的旗袍服飾，品嚐設計極之唯美的「蝴蝶雞尾酒」，賞心悅目。

本集的吸睛位，則是何依婷帶林凱恩到卡皮巴拉（水豚）餐廳朝聖。對於可近距離接觸近年新興的「佛系卡皮巴拉」，林凱恩全程表現大為興奮，不但連環餵食，更為身邊的卡皮巴拉加冕，甚有童真。不過她忘形地親親卡皮巴拉期間，卡皮巴拉突然做了一個動作，令林凱恩嚇到褪後兼大叫。

