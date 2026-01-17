前港姐胡家惠20年閨密變新歡 暗戀多年因一事上位做正印 宣告離婚兩個月火速走出陰霾

前港姐季軍胡家惠（Cathy）去年11月宣布與第二任丈夫Manfred Lau結束3年的婚姻，胡家惠離婚後刪除與前夫的合照並曾表示：「餘下的旅程我將會和兩個女兒一起探索，期待展開美好的人生下一頁。」單身不足兩個月的胡家惠火速有新戀情，日前貼上依偎男友臂彎的相片並說：「謝謝你20年來的守護。」

胡家惠與男友早在2006年認識

高調認愛的胡家惠其後接受傳媒訪問，原來胡家惠與新男友早在2006年已經認識：「佢睇住我成長，20、30、40歲，見證住我嘅變化，佢可以話係我嘅Buddy、我嘅軍師，平時我拍拖、失戀，甚至離婚，我都有搵佢傾。」

相關閱讀：前港姐季軍胡家惠火速搭上「霸氣總裁」 離婚不足兩月與新歡高調放閃：謝謝你20年來的守護

胡家惠離婚後新男友火速示愛

胡家惠的新男友叫姓楊，連日來貼上兩人在上海旅行的相片，相中的胡家惠春風滿面，還透露操刀拍照是男友的視覺，談到相識經過，兩人相識經過：「感覺好特別，因為係一個識咗20年嘅朋友，我哋喺2006年就識，佢睇住我成長，見證住我嘅變化，佢知道我離婚後，就即刻飛嚟上海，話唔可以再畀人蝦我，唔能夠再有另外一個男人令到我喊，所以要好好保護我。佢唔介意我而家40幾歲、有兩個小朋友，因為佢知道我成個經歷同過程，不過都好搞笑，我哋身邊一啲共同朋友都知佢鍾意咗我咁多年，只係佢以為我一直都過得好幸福，所以一直冇講出嚟，成件事都好Sweet，希望大家都會祝福我哋。」

胡家惠感恩兩個女適應上海生活

胡家惠曾有過兩段婚姻，在2011年與任職室內設計師的男友邱仲平結婚並育有兩女，不過在陀細女期間發現老公出軌，更因而患上躁鬱症而多次嘗試自殺，幸好經過治療後已經康復，兩人在2018年離婚，胡家惠在北京進修時結識第二任老公Manfred Lau，婚後老公視一對繼女視如己出，胡家惠一度覺得自己無比幸福，胡家惠在鍾慧冰的網上節目訪問上，重提及離婚的經過：「我係喺10月頭有一日收到佢嘅千字文的WhatsApp通知，佢話要回復單身，想要自由，唔能夠再扮演家庭裡面任何一個角色，佢要離開。嗰陣我好愕然，唔知發生乜嘢事，覺得大家仲有機會，之後同佢有一個一段對話，兩個禮拜後佢返嚟上海，我哋傾過一次，但係佢都好決絕話要離開。」胡家惠亦有貼上與兩個女的合照並說：「Happy Friday，感恩兩個女已經適應了上海的生活，我相信我們會越來越好的#學習享受慢活的生活#身體健康最重要。」

相關閱讀：胡家惠再離婚丨心痛細女難接受繼父絕情離開 調整心態堅強面對 餘下旅程決與兩女探索