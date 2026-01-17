Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馮允謙雙喜臨門今開騷兼出碟 畀朋友誤會自戀狂多得粉絲厚愛

更新時間：16:45 2026-01-17 HKT
發佈時間：16:45 2026-01-17 HKT

踏入2026年，「唱作王子」馮允謙（Jay）喜事一浪接一浪，元旦日在叱咤樂壇頒獎禮首次奪得「男歌手金獎」；而首次個人戶外演唱會「BLUE MOON WANDERLUST」今日（17日）起，一連兩日在西九文化區竹翠公園舉行；另外全新專輯《FRAGMENTS OF MY MIND》亦於今日面世！

細個興趣係繪畫唔係音樂

Jay說：「去年籌備呢張專輯時，無諗住要咩主題，或者要求任何連貫性，好想隨意發揮，想寫乜就寫乜。結果發現每一首歌都有關於我嘅人生、成長，所以最後決定以《FRAGMENTS OF MY MIND》作為專輯名。」隨專輯附送一支筆，讓歌迷參與專輯創作，他說：「可以喺碟內嘅紙、相冊或者歌詞集上寫低想法，發揮想像力，或者寫啲想記低嘅事。」

靈感滿滿的Jay，自認有畫畫天份，「早前返加拿大屋企搵到一個箱，裏面有好多畫冊，原來我細個已對畫畫有興趣，長大後興趣去咗音樂。而家拍MV我會想像故事，例如《See Through Ya》MV，我建議用stop motion（定格動畫）手法，用好多張相、圖畫、sketch（素描），可能因為我自小有呢啲興趣，先至會想放喺MV度。」

Jay的歌迷畫功和創意亦得豐富，他笑說：「朋友嚟到我屋企，會以為我係自戀狂！因為我放咗好多畫，或者有我個樣嘅擺設，其實都係歌迷畫畀我，佢哋真係好sweet，好多謝佢哋。」

