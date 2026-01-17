長澤正美請長假陪老公赴加拿大拍劇 行家嘆可惜為婚姻放低事業

38歲日本國民女神長澤正美繼元旦日宣布與《幕府將軍》導演福永壯志結婚後，又被爆將暫別演藝界，陪伴老公赴加拿大工作。據知《幕府將軍》第2季將於本月底在加拿大開拍，而上季有份參與製作的6位導演當中，僅得福永和另一名導演獲留任再度執導第2季，有傳劇組開到單集1,000萬日圓（約49萬港元）片酬力邀福永加盟。而福永亦已跟海外經理人公司簽約，銳意擴大事業版圖，自然樂於接受《幕府將軍》監製真田廣之及其團隊的工作邀約。

手頭上工作押後至下年

而長澤與福永新婚燕爾，當然不想跟老公分隔異地，而且據知《幕府將軍》第2季的拍攝有可能長達一年，於是她決定愛相隨跟老公出外公幹。由長澤主演的《信用欺詐師JP》系列原定今年春季開拍電影版第4集，如今女主角要休假，電影只好押後到明年之後才拍攝。

其實長澤所屬事務所東寶藝能，早在去年年底已陸續通知合作方，長澤要在今年作長期休養的計劃。鍳於長澤曾在2023年突然清空IG帳號，只留下一篇貼文，所以今次事務所發布其休假通知時，曾令業界人士擔心她「是不是出了甚麼事？」亦有人指她從12歲出道後就一直不停工作，估計她這次只是想休息充電。故此在得知她是為了結婚而作出此決定時，都大感驚訝。

其實在日本演藝界，多數女演員在步入30多歲後都很難力保一線地位，難得長澤憑藉高顔值和好演技，一直穩坐女主角寶座，且長拍長有，實屬難得。如今她為婚姻暫時放下事業，不少業內人士都暗嘆可惜。