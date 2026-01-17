柯煒林失金馬影帝有5秒失落 感謝香港觀眾飛台灣睇戲

柯煒林、胡子彤及朱鑑然昨晚（16日）到銅鑼灣出席時尚品牌活動。正對抗癌症的柯煒林身形比之前健碩，他指有操練，感到健康狀況非常好。至於治療方面，他表示每日要服用藥物，「我都想知啲藥要食到幾時」，他保持正面態度面對，望狀況穩定下去，暫時沒有影響工作及日常生活。問到可要轉藥？他說：「要問醫生，我畀醫生電話你，因為我唔想知！」

「唔知《大濛》香港幾時上」

柯煒林主演之電影《大濛》在台灣票房邁向1億台幣，他形容早對劇本及導演有信心，想到此戲會大收，望破億元大關，也曾，他說：「有啲嘢，只要你諗吓諗吓，就會成真。」惟他未能憑《大濛》奪得金馬影帝，可有感到不忿？他說：「嗰陣有5秒失落感，反而慶幸自己做到用這心態面對，上次《濁水漂流》攞唔到獎（提名金馬獎「最佳男配角」；金像獎「最佳男配角」、「最佳新演員」），要用20日消化，我真係比上次進步咗！期待下次提名時，我嘅『得失心』唔知係點呢？」

《大濛》仍未在香港上映，柯煒林表示︰「我都想知道香港幾時上映，期待嗰種『遊子歸來』嘅感覺。」他感謝香港觀眾飛到台灣欣賞這齣電影，「喺台灣嘅戲院做問答環節，聽到廣東話嗰陣有一種老鄉感覺。」今天他再飛往台灣繼續宣傳，「我頂得住宣傳工作！」