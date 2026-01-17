佘詩曼契細佬自爆因工作大減情緒受困 曾天台「激戰」港姐冠軍 去年捲威嚇風波

前TVB藝人麥子樂（Bryant），曾被封「翻版林峯」，早年曾與佘詩曼傳緋聞，其後二人澄清只是青梅竹馬，二人以姊弟相稱，佘詩曼更直認麥子樂是她的「契細佬」。麥子樂轉投天下一藝人旗下多年，日前度過46歲生日，獲老闆兼「演藝人協會」會長古天樂、秘書長張繼聰、理事岑珈其、趙善恆、鄭文食飯慶祝，同場還有陳家樂及黃溢豪等。

麥子樂愛面子不願求人

麥子樂昨日（16日）在IG分享大合照，忽然自爆因多個原因，感到好大壓力出現情緒問題，又指自己愛面子：「自己又唔係一個咁輕易開口叫人幫嘅人，因為要面！」慶幸有多位前輩出手，助他度過難關。

麥子樂留言：「喺呢行呢都差唔多26年，本身一直都好幸運，但係近呢幾年工作少咗好多，再加上屋企發生好多事，所以個人好大壓力，出現好多情緒問題！」麥子樂續道：「好彩喺呢個時刻，有好多呢行嘅前輩同埋朋友見到我呢個狀態，過嚟開解我，亦都有幫我解決好多煩惱嘅問題。」

麥子樂獲同行留言打氣

麥子樂坦言尚算幸運的自己，仍要他人伸援手，想到有不少同行的處境，盼用親身經歷互勉：「我咁幸運都需要人哋幫忙，我深信有好多我哋嘅同行冇我咁幸運亦唔敢開口，所以我想用我自己嘅親身經歷，去幫助我哋同行，希望大家頂住，共渡難關 #演藝人協會」。多位圈中好友如周家怡、岑珈其、陳雅麗、陳宇琛等留言為麥子樂打氣。

麥子樂兩年冇新作公開

麥子樂入行逾20年，2004年畢業於無綫電視第18期藝員訓練班，曾參演劇集《天與地》、《雷霆掃毒》等，直到2012年離巢。麥子樂於2022年演出由戚其義監製的網劇《逐流時代》，擔任男主角之一的他，在劇中與麥明詩的天台肉搏場面，令觀眾印象深刻。麥子樂演出的電影《爆裂點》、《我們的十八歲》於2023年上映後，未有新作，直到近日終於開工，拍攝劇集《無名的愛》。麥子樂去年曾捲入網民控被「麥子樂及其勢力人士作出威嚇自身安全」風波，麥子樂一度在IG發文澄清，並表示保留一切法律追究權利。

