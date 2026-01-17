Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

王丹妮偕老公遊澳賀10周年險遇槍擊案 拍《夜王》觸羅孝勇底線

影視圈
更新時間：13:45 2026-01-17 HKT
發佈時間：13:45 2026-01-17 HKT

王丹妮（16日）出席銅鑼灣品牌活動，早前她與老公羅孝勇到澳洲二人世界欣賞Lady Gaga巡迴演唱會，目的為慶祝二人拍拖及結婚10周年。

減壓睇Lady Gaga巡唱

羅孝勇知道她近期拍劇工作壓力大，故特別體貼地為她安排4日行程，因此她也忍不住在IG高調放閃一次。不過，在澳洲旅程期間卻遇上當地著名旅遊點，Bondi Beach（邦代海灘）發生槍擊案，而他們當時身處距離沙灘僅15分鐘距離的地方，「我不喜歡曬太陽，沒有打算前往沙灘。」而避過一劫。

此外，王丹妮將要為賀歲片《夜王》宣傳，在曝光的宣傳片中，她以大露背性感示人，問她在片中是否有大膽演出？她預告該片段只是前菜。不准老公羅孝勇捧場？她笑言：「其實一邊拍一邊有跟他溝通，都知道底線，可能他有些位要掩着眼看！記得他看《梅艷芳》時，我只是蜻蜓點水錫一錫，他也要掩着眼，不知道他的標準有沒有提高，未知他能否接受，哈哈！」

