鄧麗欣Plan去旅行男友找數賀贏叱咤大獎 寄語顧定軒有事要出聲
更新時間：13:15 2026-01-17 HKT
發佈時間：13:15 2026-01-17 HKT
發佈時間：13:15 2026-01-17 HKT
鄧麗欣（Stephy）昨晚（16日）到銅鑼灣出席品牌活動。早排Stephy掉低男友與友人到西藏旅行，她稱到過西藏四、五次，由十分喜歡這地方，一年去一次也不會厭。
睇到相片嚇親
Stephy形容是次西藏之旅，正值冬天加上是直飛海拔3千多呎的拉薩，她出現高山反應，感到頭痛和攰。問到為何男友未有同行？她說：「沒那麼多假期，（儲定假準備結婚？）遲些與男友會去遠少少的地方旅行。」問到早前奪得叱咤「我最喜愛的女歌手」大獎後，男朋友可有獎勵？她笑言：「沒特別喎，係喎！我沒有想這件事，（要他請你去旅行﹖）不好意思說得太白，哈哈！」問到好姊妹們可有為他慶祝？Stephy再指沒有特別慶祝，如常地定期聚會食餐飯。
此外曾與Stephy合作的顧定軒，突然清空社交網，同時展示面部、身上傷痕纍纍的照片，當時Stephy也有留言慰問，她說：「見到都嚇親，他說沒事，叫大家不用擔心，我叫他加油，也沒說太多；可能年輕人正尋找方向，我認識的他，十分積極、乖仔，問題該不太大。如果真的有甚麼事要說出來，千萬不要收埋。」
最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
2026-01-16 13:00 HKT
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
2026-01-16 11:06 HKT
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
2026-01-16 11:06 HKT