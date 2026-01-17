Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

何沛珈回復單身未有追求者 太耐無練跑馬拉松望完成賽事 曾展望不肯透露騷錢認去年豐收

影視圈
更新時間：09:15 2026-01-17 HKT
發佈時間：09:15 2026-01-17 HKT

曾展望（GM）和何沛珈昨晚（16日）為「仁愛堂周年慈善餐舞會2026」擔任司儀，何沛珈大讚GM靚仔又轉數快，GM則大讚對方擔任不少大騷的司儀，剛才也教他幾招，最受用就是要平常心。何沛珈自認不及曾展望轉數快。

何沛珈與《愛‧回家》演員一齊跑

談到承認回復單身的她，可會趁機會在現場認識總理擴闊朋友圈子？她表示今日專注工作做司儀，感情事不多想，公布單身後未有追求者，又轉話題指將會跑馬拉松十公里，只會自己追自己，因為太耐無練跑變得跑得慢，希望今次能夠完成賽事。談到以往有前度男友阮浩棕一起跑馬拉松，她表示今次有崔錦棠、林淑敏、許家傑一齊跑，更笑謂沒有「新血」，只有「瘀血」。

曾展望感謝大家給予工作機會

曾展望笑言已截止報名參加馬拉松，惟有明年參加。當笑指他「跑數」為先，問到是否巳「爆數」？曾展望笑言自己首要不睇數字，反而為興趣，但承認去年豐收，不過多得大家支持給予工作機會。提到早前TVB主席許濤公布今年會加人工，問到會否加騷錢？何沛珈表示自己騷錢好合理，但當然想加人工。不過GM謂自己騷錢是秘密。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
40歲女星傳逼經理人旁觀交歡 呃公司錢包養男伴 「車震男」驚人身份起底
影視圈
21小時前
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
惠康全場88折！滿額送$10現金券 金莎禮盒$77.5/壽桃鮑魚福喼低至3折
飲食
15小時前
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
刁鑽乘客電召的士 機場往粉嶺皇后山邨 大膽自定3項免收費 網民眼火爆：免埋車資啦｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
44歲媽媽患末期子宮頸癌 赴瑞士安樂死 臨終前因女兒1句話釋懷
保健養生
16小時前
香港女子入境伊朗後失聯逾一星期 入境處正積極跟進協助家屬
香港女子入境伊朗後失聯逾一星期 入境處正積極跟進協助家屬
突發
12小時前
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
連鎖快餐全日優惠！$29起歎焗豬扒飯/燒味米線/雞髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
飲食
18小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
23小時前
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
00:47
天氣寒冷｜天文台料強烈冬季季候風1.20襲港 跌落12°C 如有雨或變更低溫
社會
20小時前
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
01:11
屯門開槍｜死者「恐龍」寄住友人家 戶主：佢有吸太空油習慣 經常自言自語
突發
22小時前
路透社
特朗普關稅案｜美最高法院或周二公布裁決 白宮：若遭推翻先改普遍徵10%關稅
即時國際
2小時前