何沛珈回復單身未有追求者 太耐無練跑馬拉松望完成賽事 曾展望不肯透露騷錢認去年豐收

曾展望（GM）和何沛珈昨晚（16日）為「仁愛堂周年慈善餐舞會2026」擔任司儀，何沛珈大讚GM靚仔又轉數快，GM則大讚對方擔任不少大騷的司儀，剛才也教他幾招，最受用就是要平常心。何沛珈自認不及曾展望轉數快。

何沛珈與《愛‧回家》演員一齊跑

談到承認回復單身的她，可會趁機會在現場認識總理擴闊朋友圈子？她表示今日專注工作做司儀，感情事不多想，公布單身後未有追求者，又轉話題指將會跑馬拉松十公里，只會自己追自己，因為太耐無練跑變得跑得慢，希望今次能夠完成賽事。談到以往有前度男友阮浩棕一起跑馬拉松，她表示今次有崔錦棠、林淑敏、許家傑一齊跑，更笑謂沒有「新血」，只有「瘀血」。

曾展望感謝大家給予工作機會

曾展望笑言已截止報名參加馬拉松，惟有明年參加。當笑指他「跑數」為先，問到是否巳「爆數」？曾展望笑言自己首要不睇數字，反而為興趣，但承認去年豐收，不過多得大家支持給予工作機會。提到早前TVB主席許濤公布今年會加人工，問到會否加騷錢？何沛珈表示自己騷錢好合理，但當然想加人工。不過GM謂自己騷錢是秘密。