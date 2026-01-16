為你鍾情丨葉巧琳開心炎明熹加入公司：send訊息同佢打招呼 不怕被分薄資源 陳凱彤曾做小手術幸對唱歌無影響

黃劍文、葉巧琳、鄭俊弘和陳凱彤主演的音樂劇《為你鍾情》今晚（16日）在戲曲中心首場演出，葉巧琳表示最近睡眠質素很差，有各種原因令她壓力很大，情況已持續了很久，指去年情緒很差，爸爸和兩隻愛貓先後離世，而她亦一直在工作，未有時間好好處理情緒，休息時會胡思亂想發惡夢，前幾日看了中醫，食了藥和營養補充劑，舒緩焦慮和失眠的情況，昨日終於睡了超過3小時，故會繼續看中醫調理，完成音樂劇後就會和老公去旅行放鬆。

宣布當日才知道

葉巧琳說：「我們會去一個有溫泉的地方，之前最多都是得4日假，今次有一星期，但最可惜是要缺席公司周年晚宴，不出席就無得抽大獎。」講到炎明熹做了她的師妹，二人去年曾合作音樂劇《一束光—高錕的記憶》，葉巧琳稱當時不知炎明熹加入公司，她也是宣布當日才知道，笑言一知道就傳訊息給師妹打招呼，很開心公司又有新人加入，她不怕被分薄資源，指炎明熹是大中華區，而且二人有不同的發展方向，百花齊放很開心，更讚炎明熹人靚聲甜，望有機會與她在音樂上合作。

完成演出後和家人旅行

另外，陳凱彤透露早前做了一個小手術，幸好是在排練前做手術，有時間讓她休息和恢復，但她未有透露是甚麼手術，只謂在腹部開了兩刀，手術後無論坐或瞓都很痛，當時很崩潰、害怕，問到可會對唱歌有影響？她說：「醫生話我年紀輕，不會有影響，有時唱歌都會感到傷口痛，不過現在恢復得七七八八，之後都會看中醫調理身體，完成演出後都會與家人一起去旅行。」